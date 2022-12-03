策畫假賭博、真搶劫戲碼 以為毒友不敢報警結果失算了
桃園一名黃姓男子知道林男財力頗豐，又不喜歡跟警方打交道，遇事也不願報警，竟動起歪腦筋，與陳姓、詹姓和另一名林姓男子策畫一樁「假賭博、真搶劫」戲碼，搶走林男現金28萬元及半斤重的金飾，不久即被大溪警方逮捕。桃檢依加重強盜罪嫌起訴犯案4人。
檢警調查，黃男得知林男遭遇紛爭的處理習性後，便與陳男3人謀定行搶，為此還特別準備黑色頭套和2把假槍（未扣案，無法證明有殺傷力）。今年8月15日凌晨，黃男等人先前往位於大溪的賭場，由不知情的賭場管理人邀約林男賭博，待林男快抵達之際，黃、詹2人便退場避免被認出，由陳、林2人戴頭套動手。
陳、林2人衝進賭場即持槍抵住林男身體，命林男交出身上財物，得手28萬元和近7兩重的金項鍊、金手鍊，另從林男同行的葉姓友人身上搶得3兩重的金項鍊，犯後旋即駕車逃逸，事後才在約定地點會合分贓；黃男等人雖然得逞，但萬萬沒想到林、葉不甘損失選擇報警，最後被警方循線查獲。
案發後，黃男矢口否認犯行，辯稱自己是去賭博，與搶案無關，但陳男等人坦承犯案，供出策畫細節，並指黃男就是主謀，有被逮時該如何供述的通聯紀錄為證，因此說法最後未被檢方採信。
檢方認定黃男4人涉犯結夥3人以上加重強盜罪，並指黃男是搶案主謀，犯後矢口否認卸責，態度惡劣，因此建請法院從重量刑。
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