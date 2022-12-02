遇攔檢要「先尿尿」 4條通緝犯混不過關還被搜出毒品

鄭姓男子做工維生，近年因案遭嘉義地方法院等發布4條通緝，近日與同事駕駛大貨車載貨往來工地時，在台北市遭遇警網路檢，鄭男一下車就藉故「等一下我先尿尿」，員警見其神色慌張察覺異狀，立刻上前攔阻，當場查出徵男通緝身分，附帶搜索時又查獲毒品安非他命及吸食器，詢後依法送辦並解送歸案。

警方調查，25歲鄭男先前因涉及洗錢、竊盜、詐欺等案，今年先後遭嘉義地院﹐雲林地院、屏東地檢、台南地檢等通緝。

11月28日深夜10時許，鄭男搭乘同事所駕大貨車，行經台北市中山區民族東路、松江路口時，遭遇正在執行路檢的台北市保安警察大隊員警攔查，車上2人下車接受攔查，但鄭男從右前座下車時，第一時間卻說「等一下我先尿尿」，隨即走向路旁。

員警發現，鄭男雖故作輕鬆，但神色緊張，顯有異狀，立刻跟上前攔阻，清查後果真發現鄭男通緝身分，進一步附帶搜索，又在鄭男身上查獲安非他命1包及吸食器1組，當場依法逮捕鄭男歸案，另依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。