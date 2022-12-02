聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐團黑吃黑！行刑式槍決雙屍命案 槍手依殺人罪起訴求處死刑
桃園今年9月發生行刑式槍決雙屍命案，檢警追查死者楊姓、陳姓2名男子身份疑為詐騙集團車手，死因與內部黑吃黑有關，凶嫌則是車手頭蘇姓男子，今天依殺人罪起訴蘇男，具體求處死刑。
檢警調查，蘇男與楊、陳2人早有嫌隙，今年8月就曾為楊、陳2人上繳金額不對而爭吵，種下心結之後，開始計畫行凶。他先以12萬元為代價購買槍彈，再託不知情的女性友人約楊、陳2人見面。
9月1日晚間7時許，蘇男等楊、陳2人都到了女性友人租屋處，隨後也走進屋內，進屋不久即以命令口吻要求清場，並指著2人說「就只要他們倆留下」。他在套房待了約莫1小時，晚間8時30分才離開，腳步不疾不徐，態度自若，女性友人晚間10時返回套房才發現命案。
檢警在命案現場找到3枚彈頭和3枚彈殼，陳、楊2人則分別躺在床上和趴在地上，相驗後，確認陳男是左額中槍貫穿右後腦、楊男則是右額中槍貫穿左後腦，均當場死亡。
蘇男犯案後展開逃亡，先跑到花蓮丟槍，再搭車逃到南台灣，最後在國道3號落網。檢警偵訊時，他坦承犯案，動機就是詐欺案引起糾紛，認為楊、陳2人要害他，所以先下生為強。
檢方認為，蘇男近距離朝楊、陳2人頭部開槍，殺意甚堅，手段兇殘，視人命如草芥，至今未取得死者家屬原諒，以符合兩公約「情節最重大之罪」，因此具體求處死刑。
另外，由於蘇男離開租屋處時曾打電話，在國道被逮時，也是躲在白牌車後車廂逃避查緝，逃亡過程疑似有人接應，檢警將進一步追查是否行凶是受人指示及追究藏匿人犯刑責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言