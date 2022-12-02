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詐團黑吃黑！行刑式槍決雙屍命案 槍手依殺人罪起訴求處死刑

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詐團黑吃黑！行刑式槍決雙屍命案 槍手依殺人罪起訴求處死刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園今年9月發生行刑式槍決雙屍命案，檢警追查死者楊姓、陳姓2名男子身份疑為詐騙集團車手，死因與內部黑吃黑有關，凶嫌則是車手頭蘇姓男子，今天依殺人罪起訴蘇男，具體求處死刑。

檢警調查，蘇男與楊、陳2人早有嫌隙，今年8月就曾為楊、陳2人上繳金額不對而爭吵，種下心結之後，開始計畫行凶。他先以12萬元為代價購買槍彈，再託不知情的女性友人約楊、陳2人見面。

9月1日晚間7時許，蘇男等楊、陳2人都到了女性友人租屋處，隨後也走進屋內，進屋不久即以命令口吻要求清場，並指著2人說「就只要他們倆留下」。他在套房待了約莫1小時，晚間8時30分才離開，腳步不疾不徐，態度自若，女性友人晚間10時返回套房才發現命案。

檢警在命案現場找到3枚彈頭和3枚彈殼，陳、楊2人則分別躺在床上和趴在地上，相驗後，確認陳男是左額中槍貫穿右後腦、楊男則是右額中槍貫穿左後腦，均當場死亡。

蘇男犯案後展開逃亡，先跑到花蓮丟槍，再搭車逃到南台灣，最後在國道3號落網。檢警偵訊時，他坦承犯案，動機就是詐欺案引起糾紛，認為楊、陳2人要害他，所以先下生為強。

檢方認為，蘇男近距離朝楊、陳2人頭部開槍，殺意甚堅，手段兇殘，視人命如草芥，至今未取得死者家屬原諒，以符合兩公約「情節最重大之罪」，因此具體求處死刑。

另外，由於蘇男離開租屋處時曾打電話，在國道被逮時，也是躲在白牌車後車廂逃避查緝，逃亡過程疑似有人接應，檢警將進一步追查是否行凶是受人指示及追究藏匿人犯刑責。

蘇姓男子因爲槍殺楊、陳2名男子，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴，具體求處死刑。記者陳俊智／翻攝
蘇姓男子因爲槍殺楊、陳2名男子，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴，具體求處死刑。記者陳俊智／翻攝

命案 車手 國道

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