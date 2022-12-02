金錢糾紛釀殺機 凶嫌教訓對方砍他9刀血流滿地險喪命

高雄陳姓男子因不滿吳姓友人不願出面處理金錢糾紛，竟持西瓜刀並找戴姓友人開車，相偕到吳男住處尋仇；抵達時，陳看吳應門，持刀猛砍對方9刀，造成他滿身鮮血重傷倒地哀號。同行戴男看陳男手持沾滿鮮血的西瓜刀上車後，便一同逃離，事後警方獲報循線逮人，檢方也將涉案陳男及戴男依法起訴。

起訴書指，陳男與吳男友人有金錢糾紛，但陳不滿吳原先承諾出面處理，事後卻虛應推諉。為宣洩怒氣，陳男拿全長約51公分的西瓜刀，於去年6月4日凌晨2、3時許，找來友人戴男、高男，一同開車到吳在楠梓區的租屋處尋仇。

抵達時，陳男下車按門鈴，吳男前來應門，陳先返回車上隨後又回頭持刀猛砍對方，吳試圖阻擋仍遭砍9刀，導致雙手及腹部多處受傷。

與陳男同行的戴男、高男只聽聞吳男哀號及鐵門碰撞聲，隨後看著陳男拿著沾滿血的西瓜刀上車，便一同逃離現場；吳則被人發現送醫救治，撿回一命。

楠梓警分局右昌派出所獲報後，於當晚9時許，逮捕陳男並扣得犯案西瓜刀，警詢時，陳辯稱是要教訓對方；同行戴男則辯說，不知他有帶西瓜刀。

檢方依據吳男傷勢，認定陳男動手並非單純威嚇，而是具殺人犯意；此外，戴男明知兩人有糾紛，且攜帶的西瓜刀全長達51公分，難以完全藏放，因此不可能不知道陳有藏刀。