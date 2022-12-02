快訊

詐團黑吃黑！行刑式槍決雙屍命案 槍手依殺人罪起訴求處死刑

驚！馬斯克喊話把晶片植入自身大腦 要展開人體實驗「讓失明者看得見」

一度拒接電話！王鴻薇曝她要補選立委 先生「快氣瘋了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金錢糾紛釀殺機 凶嫌教訓對方砍他9刀血流滿地險喪命

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄陳姓男子因不滿吳姓友人不願出面處理金錢糾紛，竟持西瓜刀並找戴姓友人開車，相偕到吳男住處尋仇；抵達時，陳看吳應門，持刀猛砍對方9刀，造成他滿身鮮血重傷倒地哀號。同行戴男看陳男手持沾滿鮮血的西瓜刀上車後，便一同逃離，事後警方獲報循線逮人，檢方也將涉案陳男及戴男依法起訴。

起訴書指，陳男與吳男友人有金錢糾紛，但陳不滿吳原先承諾出面處理，事後卻虛應推諉。為宣洩怒氣，陳男拿全長約51公分的西瓜刀，於去年6月4日凌晨2、3時許，找來友人戴男、高男，一同開車到吳在楠梓區的租屋處尋仇。

抵達時，陳男下車按門鈴，吳男前來應門，陳先返回車上隨後又回頭持刀猛砍對方，吳試圖阻擋仍遭砍9刀，導致雙手及腹部多處受傷。

與陳男同行的戴男、高男只聽聞吳男哀號及鐵門碰撞聲，隨後看著陳男拿著沾滿血的西瓜刀上車，便一同逃離現場；吳則被人發現送醫救治，撿回一命。

楠梓警分局右昌派出所獲報後，於當晚9時許，逮捕陳男並扣得犯案西瓜刀，警詢時，陳辯稱是要教訓對方；同行戴男則辯說，不知他有帶西瓜刀。

檢方依據吳男傷勢，認定陳男動手並非單純威嚇，而是具殺人犯意；此外，戴男明知兩人有糾紛，且攜帶的西瓜刀全長達51公分，難以完全藏放，因此不可能不知道陳有藏刀。

檢方認為陳男與戴男涉犯刑法第271條第2項、第1項殺人未遂罪起訴。

楠梓警分局外觀照。記者陳弘逸／攝影
楠梓警分局外觀照。記者陳弘逸／攝影

殺人

延伸閱讀

手機網搜「殺人度她」文 馬籍女大生命案凶嫌早想殺人

抓到了！債務糾紛高雄男吃早餐被砍傷雙腳 凶嫌落網

高雄驚傳砍人案 男吃早餐被砍傷雙腳 凶嫌逃逸

他騎機車帶西瓜刀到檳榔攤找不到前妻 竟砍傷老闆夫婦

相關新聞

詐團黑吃黑！行刑式槍決雙屍命案 槍手依殺人罪起訴求處死刑

桃園今年9月發生行刑式槍決雙屍命案，檢警追查死者楊姓、陳姓2名男子身份疑為詐騙集團車手，死因與內部黑吃黑有關，凶嫌則是車...

金錢糾紛釀殺機 凶嫌教訓對方砍他9刀血流滿地險喪命

高雄陳姓男子因不滿吳姓友人不願出面處理金錢糾紛，竟持西瓜刀並找戴姓友人開車，相偕到吳男住處尋仇；抵達時，陳看吳應門，持刀...

台南學甲槍擊案查緝專刊 鎖定網傳「紅龜仔」

台南市學甲區民進黨中執委郭再欽轉賣的工廠及市議員謝財旺服務處，上月被狂掃88槍震驚社會；網傳是綽號「紅龜仔」通緝犯洪政軍...

蘇澳槍擊釀無辜住戶中彈 開槍男唆使小弟頂罪均遭押

宜蘭縣蘇澳鎮上月發生一起槍擊案，兩派人馬疑因口角糾紛相約談判，25歲陳姓男子持槍不慎走火，子彈近距離貫穿民宅鐵捲門，造成...

台南學甲槍擊案為何鎖定「紅龜仔」 警方這樣說

台南學甲上月10日發生88發槍擊案震驚社會，網路傳言是41歲綽號「紅龜仔」通緝犯洪政軍，市警局今發布「要案（緊急）查緝專...

狂轟88槍…警鎖定台南學甲槍擊案嫌犯 身材特徵曝光

台南學甲上月10日88發槍擊案，警方專案小組偵辦陷入膠著，網路傳言是41歲綽號「紅龜仔」通緝犯洪政軍，市警局今發布「要案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。