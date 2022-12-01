蘇澳槍擊釀無辜住戶中彈 開槍男唆使小弟頂罪均遭押

宜蘭縣蘇澳鎮上月發生一起槍擊案，兩派人馬疑因口角糾紛相約談判，25歲陳姓男子持槍不慎走火，子彈近距離貫穿民宅鐵捲門，造成屋內無辜蕭姓男子中彈。陳男案發後攜槍投案，警方追查發現開槍者另有其人，潘姓男子畏罪而教唆陳出面頂替，檢方聲押2人獲准。

雙方在網路上互嗆，陳姓男子找來5人、黃姓男子則帶2人，11月15日深夜11點多在蘇澳鎮太平路談判，過程中爆發肢體推擠，陳男亮槍拉滑套，作勢嚇唬對方，未料擦槍走火，子彈近距離貫穿2公尺的民宅鐵捲門，造成30歲蕭姓男子無辜遭流彈波及。

陳男深夜11點30分開槍後，現場一哄而散，陳案發3個多小時後攜槍投案，警方查扣1把非制式短槍、1個彈匣，並依殺人未遂罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方訊後諭知6萬元交保。

警方深入追查該案，擴大調閱監視畫面交叉比對，發現開槍的人不是陳男，而是同樣在場的36歲潘姓男子，他開槍後趁亂逃逸，因畏罪而唆使小弟陳男出面頂替，企圖躲避警方查緝。