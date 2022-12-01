台南學甲槍擊案為何鎖定「紅龜仔」 警方這樣說

台南學甲上月10日發生88發槍擊案震驚社會，網路傳言是41歲綽號「紅龜仔」通緝犯洪政軍，市警局今發布「要案（緊急）查緝專刊」，鎖定對象洪嫌，由於選前警方曾回應沒有要對網路爆料文章進行查辦，如今洪遭警方鎖定，也讓外界好奇。

不願曝光的專案人員私下說，相關網路相關爆料內容本來都會「參考」，之後再逐一釐清。隨著案發迄今進展，專案小組重新檢視相關可疑對象，因「紅龜仔」原本就是通緝犯，遭通緝後下落不明，警方偵辦本案急於釐清洪與此槍擊案關聯，相關跡證顯示涉案可能性高，也因此發布查緝專刊，透過全國警察查緝，找出「紅龜仔」下落、釐清。