台南學甲槍擊案為何鎖定「紅龜仔」 警方這樣說
台南學甲上月10日發生88發槍擊案震驚社會，網路傳言是41歲綽號「紅龜仔」通緝犯洪政軍，市警局今發布「要案（緊急）查緝專刊」，鎖定對象洪嫌，由於選前警方曾回應沒有要對網路爆料文章進行查辦，如今洪遭警方鎖定，也讓外界好奇。
不願曝光的專案人員私下說，相關網路相關爆料內容本來都會「參考」，之後再逐一釐清。隨著案發迄今進展，專案小組重新檢視相關可疑對象，因「紅龜仔」原本就是通緝犯，遭通緝後下落不明，警方偵辦本案急於釐清洪與此槍擊案關聯，相關跡證顯示涉案可能性高，也因此發布查緝專刊，透過全國警察查緝，找出「紅龜仔」下落、釐清。
不少鄉民則在網路表示，學甲掃射88發槍擊案懸而未破，因牽扯執政黨重量級人物，警方壓力大，先前網路爆料文章，被視為黑函並未列入查緝重點，如今輾轉查出情節似有相符。警方除追查洪嫌外，更應要深入全案是否如爆料與光電利益有關，都應該要深入追查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言