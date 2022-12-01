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台南學甲槍擊案為何鎖定「紅龜仔」 警方這樣說

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南學甲上月10日發生88發槍擊案震驚社會，網路傳言是41歲綽號「紅龜仔」通緝犯洪政軍，市警局今發布「要案（緊急）查緝專刊」，鎖定對象洪嫌，由於選前警方曾回應沒有要對網路爆料文章進行查辦，如今洪遭警方鎖定，也讓外界好奇。

不願曝光的專案人員私下說，相關網路相關爆料內容本來都會「參考」，之後再逐一釐清。隨著案發迄今進展，專案小組重新檢視相關可疑對象，因「紅龜仔」原本就是通緝犯，遭通緝後下落不明，警方偵辦本案急於釐清洪與此槍擊案關聯，相關跡證顯示涉案可能性高，也因此發布查緝專刊，透過全國警察查緝，找出「紅龜仔」下落、釐清。

不少鄉民則在網路表示，學甲掃射88發槍擊案懸而未破，因牽扯執政黨重量級人物，警方壓力大，先前網路爆料文章，被視為黑函並未列入查緝重點，如今輾轉查出情節似有相符。警方除追查洪嫌外，更應要深入全案是否如爆料與光電利益有關，都應該要深入追查釐清。

台南學甲槍擊案， 警方鎖定綽號「紅龜仔」洪政軍發布查緝專刊。圖 ／讀者提供
台南學甲槍擊案， 警方鎖定綽號「紅龜仔」洪政軍發布查緝專刊。圖 ／讀者提供

通緝 槍擊

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