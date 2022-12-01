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狂轟88槍…警鎖定台南學甲槍擊案嫌犯 身材特徵曝光

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南學甲上月19日88發槍擊案，警方專案小組偵辦陷入膠著，網路傳言是41歲綽號「紅龜仔」通緝犯洪政軍，市警局今發布「要案（緊急）查緝專刊」正是洪，與外界傳言相同。

民進黨中執委、黃偉哲競選總部核心幕僚郭再欽已售出的工廠及市議員謝財旺的服務處上月10日凌晨遭開槍，8分鐘開88槍震驚政壇，案發後11日下午，檢警雖提拘提涉嫌接應郭姓男子到案，郭被檢警認為，曾於10月24日在北區夜市移動槍手騎乘白色機車，並擦拭機車，檢方向法官聲押，但法官裁定2萬元交保，檢察官不服，再於18日提抗告後，台南地院裁定郭6萬元保交並限制住居。

謝龍介選前猛攻此案與光電利益有關，牽涉龐大利益。也有人在網路上爆料開槍的就是綽號「紅龜仔」通緝犯洪政軍，槍擊案起因是有人向某知名上市能源公司以在逃角頭名義勒索鉅額回饋金，傳到角頭耳裡，衍生槍擊案，歹徒作案手法警告意味濃厚。

但據傳，洪已透過管道向警方聲稱與槍擊案無關，警方不願證實。

台南市警方今突然發布查緝專刊，對象是「紅龜仔」，專刊上刊載其約180公分高、體格壯碩、短髮、左小腿刺青，可能流竄地點在台南學甲、佳里、安南等區及台北等地。

而查緝原因是洪男涉及2017年重傷害案、2019年妨害自由案，因未到案遭通緝，還疑攜帶有槍械，至於為何挑選此時發布緊急查緝專刊，警方說，洪男涉及2017年重傷害案、2019年妨害自由案，希望盡速將人查緝到案，以釐清與88槍擊案關聯。

台南學甲槍擊案， 警方鎖定綽號「紅龜仔」洪政軍發布查緝專刊。圖 ／讀者提供
台南學甲槍擊案， 警方鎖定綽號「紅龜仔」洪政軍發布查緝專刊。圖 ／讀者提供

槍擊 台南 通緝

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