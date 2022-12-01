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不要命？臨檢心虛亂吞毒 警消哈姆立克法催吐 他猛乾嘔

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子昨晚騎車經攔檢點時，因表情心虛、異常緊張，警方要他先熄火接受盤查，未料林趁隙從包包掏了1小包東西直接往嘴塞，警方懷疑他情急吞毒滅證恐暴斃，趕緊叫消防到場對他實施哈姆立克法，但林僅不斷乾嘔發出怪聲，加上包包內被搜出1包海洛因，被依毒品罪嫌送辦。

台中第6分局指出，昨晚10點多實施擴大臨檢，西屯派出所於黎明路發現林姓男子（47歲）神情緊張、眼神飄忽不定，經查也是毒品人口，經取得同意打開包包查看時，林疑似擔心身上毒品被查獲，竟猛抓其中1小包直接往嘴塞吞進肚。

現場員警立刻制止，眾人將他拉住以防繼續再吞食，警方也喝斥「你要吃到死嗎」、「這不是這樣吃的啦」、「最好是這樣吞的啦」，並叫他「吐出來，吐出來！」林男雖一再哀嚎並堅稱「那沒有啦」，但員警仍質疑「不然你吞什麼」、「還說沒有」。

由於胡亂吞食毒品恐暴斃，警方為求謹慎聯絡消防隊員到場對林實施哈姆立克法，當消防員用雙手環抱並握拳抵住林的肚子時，才剛用力一擠壓，林就發出「啊，噗嚕噗嚕」、「啊～」、「喔～」的怪聲，一旁員警也說「你不要吞就不會這樣了啊」。

但消防實施哈姆立克法多次催吐無效，再將林送往醫院檢查，所幸他沒有出現亢奮、昏厥，或瞳孔放大迷幻等反應，研判無生命危險。

林雖辯稱當時太緊張，自己抓錯包吞下去的是1小包糖，但警方當時還在林的包包內起獲1小包海洛因（0.45公克），顯然持有第一級毒品人贓俱獲，詢後仍依毒品罪嫌將他送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在林隨身包內發現1小包海洛因。記者曾健祐／翻攝
警方在林隨身包內發現1小包海洛因。記者曾健祐／翻攝

毒品 哈姆立克 臨檢

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