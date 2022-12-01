檢警出入「88會館」真相至今混沌 藍委籲要防黑道計中計

檢警高層疑不當出入台北市松勤街「88會館」引發關注，相關刑事、行政調查由檢察機關辦理中，真相至今混沌。國民黨立委游毓蘭今天表示，在事情釐清前就將官員調職，可能中「計中計」，法務部長蔡清祥表示，會審慎處理。

立法院司法及法制委員會今天審查法務部預算，蔡清祥率法務部一級主管備詢，「88會館」案疑雲未解，議題受關注。

游毓蘭說，依據媒體報導，檢警高層出入不當場所，選舉過後還有爆300多人，調查局也偵查刑案，有無調查官牽扯在內，也應該查明。

游毓蘭表示，事情一爆發，警政署前政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝即被調職，她認為，檢察官不是不能對外接觸，重點是見了哪些人？接觸時又做了什麼事？如果一被爆料就立刻「把人馬上處理掉」，在真相沒出現前讓人百口莫辯，反而可能中計。

她說，行政院長蘇貞昌曾下令如果轄區有人開槍，就拔分局長的官，如果一個黑道大事希望分局長下台，找個小弟去開槍就能如願，呼籲法務部看待這些事，要小心「計中計」才對。

蔡清祥回應說，會對所屬檢察官嚴格要求，在有關檢察官倫理規範方面，要求檢察官確實遵守規定。