高雄海關破獲走私啤酒60萬餘罐 市價逾3千萬元

高雄市財政局會同財政部關務署高雄關日前在從中國南沙港起運的貨櫃上，查獲共2萬5120箱走私啤酒，市價逾新台幣3000萬元，依法全數查扣。

高雄市海關近期頻頻查獲走私案。繼高雄市財政局11月15日會同財政部關務署高雄關共同破獲走私香港、泰國等製造的各款啤酒，數量達3萬8941箱，市價近5000萬元；27日又在高雄港查獲走私啤酒達2萬5000箱，市價約3000萬元。

高雄市財政局11月29日會同財政部關務署高雄關再從中國南沙港起運、預定轉往馬來西亞亞庇港，貨物名稱申報為「家具」的8只40呎貨櫃上，再查獲走私香港、泰國等製造的各款啤酒。

財政局今天新聞稿表示，11月29日破獲的走私啤酒，由於數量龐大，經過連續2天執行開櫃、搬運、清點、入庫共2萬5120箱走私啤酒，總計60萬2880罐，市價逾3000萬元，依菸酒管理法全數予以查扣。

財政局長陳勇勝指出，為保障民眾健康及消費權益，遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，菸酒聯合查緝小組將持續加強查緝私劣酒品以遏止不法。

陳勇勝也提醒民眾，在選購酒品時，不要購買來路不明或價格不合理產品，以保障自身的健康。如有發現疑似不法菸酒，可撥打市府菸酒檢舉專線電話提出檢舉。