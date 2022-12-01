車手私吞140萬被押走 派出所前跳車遭開槍 流彈傷路人

莊姓男子私吞詐騙集團140萬元，集團劉姓成員與兩名友人今年3月持槍將莊男押上車，行經三民區哈爾濱派出所前方時，莊男趁機對3人噴辣椒水後跳車，劉男趁機朝莊男開槍，流彈打中正巧經過該路段的Ubike工作車，車上王姓駕駛被噴濺的玻璃碎片擊傷右眼，警方事後逮到劉男等3人，高雄地院依殺人未遂等罪判劉男7年8月徒刑。

判決指出，莊男把自己申辦的5間銀行存摺交給劉男所屬的詐騙集團，等款項入帳後再由劉等人取款上交集團，結果莊卻私吞被害人款項，總計高達140萬元。

今年3月28日下午2時許，莊開車到仁武區一家汽車保養廠修車時，劉男夥同李姓友人持槍到場，兩人亮槍後，強押莊男上車，由黃姓女子開車載著劉、李、莊等3人，前往高雄市區取前。

莊被強押上車後，先去銀行領了5萬元交給劉男等人，但金額與遭私吞數量差異過大，劉男等人不滿，再逼莊男繼續籌錢，坐在轎車右前座的莊男，擔心如果交不出錢，恐怕凶多吉少，於是趁車輛行經三民區哈爾濱派出所前方時，趁機在車上噴灑辣椒水，隨即跳車逃逸。

劉男見莊男跳車，二話不說掏槍朝莊男射擊，莊幸運躲過，但流彈卻擊中正巧經過該路段的Ubike工作車車窗，雖然子彈未擊中路人，但噴濺的玻璃碎片仍造成王姓駕駛眼睛受傷。

由於開車位置鄰近派出所，員警聽到劇烈聲響出外查看，劉男等人已經開車逃逸，警方事後組成專案小組偵辦，迅速將開槍的劉男等人查緝到案，查獲改造手槍1把、改造空氣槍1把及制式、非制式子彈各2發。

高雄地院審理時，劉男坦承開槍，但否認有殺人的意圖，還說當時莊男離他很近，開槍只是要嚇嚇他，如果要殺他就會直接對他身體開槍。

但法官認為，劉男開槍時附近馬路人來人往，不論有沒有朝莊男射擊，流彈都可能造成其他人受傷，劉男對此卻不顧子彈會不會亂飛，抱持射中他人也無所謂的態度，貿然從車內向車外開槍，波及無辜的貨車駕駛，雖然未直接擊中王男，但仍造成王男被噴濺的玻璃碎片所傷。