通緝犯毒癮發作持美工刀搶超商 警民合力壓制送辦

苗栗縣一名王姓通緝犯毒癮發作，昨清晨6點左右，在造橋鄉一家便利超商，見無其他顧客之際，手持美工刀跨越櫃台，威嚇店員搶錢，適逢交接班，要上班店員見狀立刻對外呼救並報警，警方獲報立即趕往現場，在義警及民眾協助下，當場將王男以現行犯逮捕。

警方表示，昨清晨6點左右接獲民眾報案，稱造橋鄉某超商發生搶案。王姓犯嫌先進入超商後，埋伏等待其他客人離去之後，拿取超商內販售的美工刀，至超商櫃台假藉購買香菸，見店員遲遲未開啟收銀機，王嫌竟跨越櫃台，以美工刀架在店員脖子上致使無法抗拒，脅迫店員開啟收銀機欲強盜財物。

適逢超商另名店員到場上班，見狀後立即報警及呼救，造橋義警分隊分隊長廖義勇聽聞呼救聲，立即前往超商協助，並待警方到場後，聯合其他民眾將其制伏，所幸店員及協助民眾均未受傷害，也無財物損失。

王嫌被制伏在地時，有明顯毒癮發作情況，無力反抗，話也都說不清楚，警方先將他帶回警局，直到昨晚才順利完成偵訊筆錄，全案訊後將他依強盜罪移送苗栗地方檢察署，並建請檢察官向法院聲請羈押。

由於王嫌是毒品通緝犯，因毒癮發作缺錢花用，才鋌而走險持刀行搶。竹南警分局呼籲，吸食毒品不僅造成個人生理及心理危害，甚至衍生出危害社會之治安問題，對家庭與社會都是沉重的負擔，切勿因一時好奇或逃避壓力而染上毒品，請珍惜生命，拒絕毒品誘惑。