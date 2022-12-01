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不堪長期家暴…才到收保護令 6旬婦殺夫自首

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市三重區前天凌晨發生殺夫慘案，季姓婦人持刀殺死范姓丈夫，確認斷氣才報警自首。警方拉起封鎖線鑑識調查。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區前天凌晨發生殺夫慘案，季姓婦人持刀殺死范姓丈夫，確認斷氣才報警自首。警方拉起封鎖線鑑識調查。記者林昭彰／翻攝

新北市1名63歲婦人疑因不堪長期被家暴，前天收到法院核發保護令，酗酒丈夫為此大發雷霆激烈爭吵，她心灰意冷趁丈夫熟睡，持刀連續猛刺胸、頸殺夫，1個小時後確認丈夫無生命徵象，打電話報警自首。

據了解，婦人與72歲丈夫結婚近40年，婚後從新竹搬到新北三重購屋，經營燒臘店養育一對子女。兒、女各自成家搬離，夫妻倆結束生意，退休同住。

警方調查，婦人稱丈夫長年酗酒，酒後會對她辱罵或動粗，已10幾次鬧到警察登門處理，連子女都曾勸她離開這個家。但她認為年紀大了，離婚或聲請保護令鬧到法院，家醜外揚會讓子女、親家沒面子，選擇隱忍，夫妻持續同住。

婦人今年終於提出聲請，法院上月11日核發保護令，24日轉交轄區分局，派出所上月29日晚間電話通知婦人，告知即日起執行保護令，但尚未聯繫通知婦人丈夫。

29日當晚，婦人丈夫又喝酒，2人為了保護令爆發激烈爭吵，婦人等到30日凌晨1時40分，趁丈夫熟睡，持水果刀及菜刀朝他頸部、胸口連續猛刺，約1小時後確認丈夫不再掙扎，凌晨2時36分打電話報警自首。

員警趕抵現場時婦人獨自坐在客廳，丈夫全身是血躺在床上沒有生命跡象。警方逮捕婦人，警詢後依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

家暴

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