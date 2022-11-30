行車糾紛！男子萬華區下車持鳳梨刀砍人 7小時內被逮

台北市一名陳姓男子日前與廖姓男子發生行車糾紛，雙方發生口角，陳男開車將廖男攔下後，亮出鳳梨刀砍傷廖男後逃離現場；萬華警方獲報後，立即鎖定陳男身份，7小時後將他逮到，全案依殺人未遂、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

警方表示，陳男（43歲）日前晚上9點多時，與廖男（68歲）在萬華區康定路、成都路口上發生行車糾紛，雙方先是發生口角，後來陳男就在康定路上開車將廖男攔下，還拿出西瓜刀敲車廖男車輛，廖驚嚇後車輛不慎前滑撞倒陳男，導致西瓜刀掉落。

隨後陳男又再回到車上，拿出一把鳳梨刀，廖男也下車理論，陳男就拿刀砍傷廖的左耳後，開車逃離現場。