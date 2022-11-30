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行車糾紛！男子萬華區下車持鳳梨刀砍人 7小時內被逮

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名陳姓男子日前與廖姓男子發生行車糾紛，雙方發生口角，陳男開車將廖男攔下後，亮出鳳梨刀砍傷廖男後逃離現場；萬華警方獲報後，立即鎖定陳男身份，7小時後將他逮到，全案依殺人未遂、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

警方表示，陳男（43歲）日前晚上9點多時，與廖男（68歲）在萬華區康定路、成都路口上發生行車糾紛，雙方先是發生口角，後來陳男就在康定路上開車將廖男攔下，還拿出西瓜刀敲車廖男車輛，廖驚嚇後車輛不慎前滑撞倒陳男，導致西瓜刀掉落。

隨後陳男又再回到車上，拿出一把鳳梨刀，廖男也下車理論，陳男就拿刀砍傷廖的左耳後，開車逃離現場。

轄區警方萬華分局獲報趕到現場，陳男已經逃跑，立即將廖男送醫，並成立專案小組偵辦，7小時後就逮到陳男，查扣犯案用鳳梨刀一把，全案警詢後依殺人未遂、傷害、毀損、恐嚇罪嫌送辦。

陳男、廖男發生行車糾紛，陳拿出鳳梨刀砍傷廖。記者邱奕能／翻攝
陳男、廖男發生行車糾紛，陳拿出鳳梨刀砍傷廖。記者邱奕能／翻攝

鳳梨 恐嚇 殺人

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