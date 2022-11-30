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掐死馬來西亞女大生…凶嫌認錯不認罪願冥婚 法官裁定羈押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子陳柏諺涉嫌掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，昨天遭依殺人重罪起訴。今天傍晚5時許，士林地方法院召開移審庭，陳男認錯不認罪，否認殺人，哭著說今天是蔡女死亡49天，他天天看守所都念地藏菩薩本願經、大悲咒迴向蔡女，還稱願意「冥婚」替蔡女盡孝道撫養雙親。法官諭知，陳男涉犯殺人重罪且有高度逃亡之虞，裁定羈押，預計今晚8點後還押看守所。

士林地院傍晚5點20分開庭，陳男喊冤認錯不認罪，從來沒有對歷任女朋友動粗，她沒有想要殺蔡女，想殺人就不會帶著筆電去蔡女的雅房工作，也不會買西瓜給她吃。

陳男搖頭哽咽說，我不知道自己在幹嘛，我剛時沒有細微觀察蔡女反應，我的認知是人缺氧是很痛苦的，但她沒有什麼掙扎...「她就這樣死掉了」我真的很難過，彼此很契合，或許會走到結婚有個好結果...我真的難受痛苦。

辯護人稱，陳男犯後遺憾，希望可以聯繫到蔡女家屬，出獄後會把他們當成自己的父母撫養，願意「冥婚」。

陳供稱，他不懂法律，不知道殺人罪、過失致死罪在法律上差別，他坦承動手掐脖子殺死蔡女「我承認殺人我恨死我自己」。

法官問陳男是否在搜尋殺女友為度她成佛」「殺人魔在屠殺時腦中到底想什麼」就有殺人意圖，到藥局買藥是否要畏罪自殺？

陳男供稱，絕對不是，當時他因前女友林姓女子感情不順利，長期陷入低潮，腦中有不好的負面想法，但遇到蔡女後兩人熱戀，想要積極向上，報考二技想等畢業後考取土木技師或建築師。

陳男自稱，和蔡女在10月7日初次見面，陷入熱戀，已經同居關係，10月13日用「一卡通MONEY」轉帳上限9萬9999元，協助蔡女完成夢想「自創品牌」，但天亮後想著2人在591上租大套房，需要有2個月押金、支付仲介費，想拿回部分的錢，蔡女卻拒絕，兩人有口頭爭執一段時間。

法官問被拒絕後做了什麼？陳男回答，他睡在床的外側，翻身起身「「跪坐」在蔡女身旁，右手掐她脖子，左手拿靠牆壁的玩偶抱枕遮住她眼睛，遮眼睛是想讓她感覺暗一點、比較恐懼。

他在看守所反覆思考，他身高165公分體重66公斤，蔡女160公分僅有38公斤，會不會是因為從事工地拿重物工作，力氣比較大，他沒有感覺到蔡女掙扎，蔡女的雙手就放在身體旁邊，沒有打他、揮手等動作。

法官問案發時是否已跪坐姿勢，全身力道是否由上往下壓被害人頸部，力道太大導致被害人根本難以反抗、什麼情況下放手？陳男回答，真的不知道，直到沒有動靜拿開抱枕，看到她的臉呈現紫黑色，知道明確死亡了。

陳男還說，今天是蔡女死亡的第49天，他在看守所每天都念藏菩薩本願經、大悲咒迴向蔡女，求地藏菩薩讓蔡女離苦得樂，希望蔡女雙親快樂不要悲傷。

他一度法庭上痛哭，拿下眼鏡拭淚表示，他在看守所做房務打菜、提水，想讓自己忙起來，其他時間都在念經迴向懺悔，相信有來世，怨恨自己，原本有這麼好的感情...。

陳男的2名辯護人指出，殺人重罪不能當做羈押唯一理，請求法院給予具保、限制住居。公訴檢察官表示，陳男一開始說蔡女想死，後來改稱只是想嚇嚇她，說詞反覆，且之前就曾經尋短，規避刑責不願面對法律制裁，不願面對偵審程序的逃避心態。

法官諭知，陳男否認殺人，但依據證卷資料顯示，涉犯最輕本刑5年以上之殺人罪犯嫌重大，案情供恕反覆，存有避重就輕之嫌，認定有重罪、逃亡之虞，裁定羈押。

男子陳柏諺涉嫌掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，他認錯不認罪，否認殺人，哭著說今天是蔡女死亡49天，他天天看守所都念地藏王菩薩本願經、大悲咒迴向蔡女，還稱願意「冥婚」替蔡女盡孝道撫養雙親。圖／取自陳男臉書
男子陳柏諺涉嫌掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，他認錯不認罪，否認殺人，哭著說今天是蔡女死亡49天，他天天看守所都念地藏王菩薩本願經、大悲咒迴向蔡女，還稱願意「冥婚」替蔡女盡孝道撫養雙親。圖／取自陳男臉書
男子陳柏諺涉嫌掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，昨天遭依殺人重罪起訴。今天傍晚5時許，士林地方法院召開移審庭，陳男認錯不認罪，否認殺人，還稱願意「冥婚」替蔡女盡孝道撫養雙親。法官諭知，陳男涉犯殺人重罪且有高度逃亡之虞，裁定羈押。圖／本報資料照片
男子陳柏諺涉嫌掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，昨天遭依殺人重罪起訴。今天傍晚5時許，士林地方法院召開移審庭，陳男認錯不認罪，否認殺人，還稱願意「冥婚」替蔡女盡孝道撫養雙親。法官諭知，陳男涉犯殺人重罪且有高度逃亡之虞，裁定羈押。圖／本報資料照片

殺人 馬來西亞 大學生

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