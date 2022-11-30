員警喬裝買家攔檢險遭毒販衝撞 破獲網路毒咖啡

桃園中壢警分局28日於網路通訊軟體發現有人疑販售售毒品咖啡包，警方因此喬裝成買家與對方約在中壢元化路中正公園附近交貨，警方到達現場發現32歲的陳男駕駛轎車搭載36歲的呂女前來交易，警方立即亮出身分，壓制陳男，不過呂女發現後企圖駕車逃亡衝撞警方，所幸圍捕成功，現場逮捕2人並查扣「小熊包裝」毒品咖啡包數包、「綠色包裝」混合型毒品咖啡包數包、搖頭丸數顆及犯案用智慧型手機1支，警詢後2嫌坦承持有及販售，全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方執行網路巡查時發現暱稱「新竹裝備商，找單女一起放鬆」並PO文「佬瀨茶棧24H營業中、單杯400買10杯送1、買20杯送3」等文字，員警於28日12時許於網上私密「佬瀨茶棧」，於對話中員警詢問「ㄍㄧㄥ嗎？」，犯嫌便回答「您好、請問位置、都有！」雙方達成買賣合議後，約定於當日晚間11時許於中壢中正公園附近交易。