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23歲槍手在「芳明館」據點掃射 寄藏衝鋒槍罪判3年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子林政宏今年4月持衝鋒槍前往黑幫「芳明館」據點原生公司掃射，事後投案，檢方起訴他；台北地院審理，林認罪，法官今天依非法寄藏非制式衝鋒槍罪，判林有期徒刑3年6月，併科罰金20萬元，另依毀損罪判林有期徒刑6月。可上訴。

事實上，檢警調查發現，林與威震集團關係密切，威震董事長吳明達因與新北市林口區建商有土方相關糾紛，懷疑槍擊案有隱情，2022年6月發動搜索擴大調查後，已將吳明達約談到案，全案目前仍偵查、釐清中。

2022年4月27日凌晨，台北市原生開發公司遭人開槍掃射數槍，警方獲報處理，在案發現場發現遺留有彈殼7個、彈頭1個及未擊發的子彈6顆等證物。

檢警追查，涉案的23歲年輕槍手林政宏犯案之後，隨即騎乘機車逃逸，不過，卻在半小時後前往台北市警大同分局寧夏派出所投案，案由萬華分局偵辦。

林政宏向檢警人員供稱，因好朋友被原生公司員工毆打，想要替友人出口氣，才會拿槍支去原生公司擊發、示警，林對於為何擁有槍、彈，辯稱是1名蘇姓友人交由他保管，但蘇姓友人已經往生。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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