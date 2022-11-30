23歲槍手在「芳明館」據點掃射 寄藏衝鋒槍罪判3年6月

男子林政宏今年4月持衝鋒槍前往黑幫「芳明館」據點原生公司掃射，事後投案，檢方起訴他；台北地院審理，林認罪，法官今天依非法寄藏非制式衝鋒槍罪，判林有期徒刑3年6月，併科罰金20萬元，另依毀損罪判林有期徒刑6月。可上訴。

事實上，檢警調查發現，林與威震集團關係密切，威震董事長吳明達因與新北市林口區建商有土方相關糾紛，懷疑槍擊案有隱情，2022年6月發動搜索擴大調查後，已將吳明達約談到案，全案目前仍偵查、釐清中。

2022年4月27日凌晨，台北市原生開發公司遭人開槍掃射數槍，警方獲報處理，在案發現場發現遺留有彈殼7個、彈頭1個及未擊發的子彈6顆等證物。

檢警追查，涉案的23歲年輕槍手林政宏犯案之後，隨即騎乘機車逃逸，不過，卻在半小時後前往台北市警大同分局寧夏派出所投案，案由萬華分局偵辦。