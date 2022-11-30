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影／男女感情起口角糾紛 少年夥6友人持刀衝店家砍人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

疑男女感情問題起口角糾紛，潘姓少年昨晚持刀夥同楊姓男子等6名友人，衝進新北市一間壽司店砍傷黃姓少年後逃逸，警方漏夜以車追人，今天凌晨在泰山區逮楊男等3人，並通知涉嫌持刀逞凶的潘男等4人到案，警詢後今依殺人未遂、妨害秩序及違反少年事件處理法移送新北地檢署偵辦及新北地院少年法庭審理。

新北市海山警分局昨晚8時許獲報，板橋區介壽路一間壽司店內發生砍人事件，警方及救護人員到場，發現在壽司店打工的黃姓少年（16歲）遭人持刀砍傷左手、左手肘、左大腿、左臀及背部，意識清楚，經送往亞東醫院救治，無生命危險。

據了解，黃姓少年因同年齡的女性友人日前向他哭訴，懷疑其男友潘姓少年（16歲）劈腳另結新歡，二人發生爭吵，黃姓少年氣不過，在通訊軟體與潘姓少年互嗆起口角衝突，潘姓少年不滿黃姓少年插手，放話要教訓對方。

潘姓少年昨晚夥同友人楊姓男子（20歲）、鄧姓男子（21歲）、陳姓男子（20歲）、李姓少年（14歲）、施姓男子（18歲）、呂姓男子（18歲）分持刀械及棍棒至黃姓少年打工的壽司店內理論，雙方一言不合，黃遭潘涉嫌持刀砍傷，當場濺血，眾人逞凶後迅速逃離現場。

海山警方發現眾人逞凶後，從附近一處地下停車場開車逃跑，警方以車追人，今天凌晨1時30分至泰山區貴子路查獲楊男等3人，並循線通知主嫌潘姓少年等4人到案說明，警詢後今依殺人未遂、妨害秩序及違反少年事件處理法將潘姓少年及楊男等人移送新北地檢署偵辦及新北地院少年法庭審理。

疑男女感情問題起口角糾紛，新北市潘姓少年昨晚持刀夥同楊男6名友人，衝進一間壽司店砍傷黃姓少年後逃逸，新北市海山警方漏夜以車追人，今天凌晨在泰山區逮楊男等人到案。記者王長鼎／翻攝
疑男女感情問題起口角糾紛，新北市潘姓少年昨晚持刀夥同楊男6名友人，衝進一間壽司店砍傷黃姓少年後逃逸，新北市海山警方漏夜以車追人，今天凌晨在泰山區逮楊男等人到案。記者王長鼎／翻攝
疑男女感情問題起口角糾紛，新北市潘姓少年昨晚持刀夥同楊男等6名友人，衝進一間壽司店砍傷黃姓少年後逃逸，新北市海山警方漏夜以車追人，今天凌晨在泰山區逮楊男等人到案。記者王長鼎／翻攝
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疑男女感情問題起口角糾紛，新北市潘姓少年昨晚持刀夥同 楊男等6名友人，衝進一間壽司店砍傷黃姓少年後逃逸，新北市海山警方漏夜以車追人，今天凌晨在泰山區逮楊男等人到案。記者王長鼎／翻攝

壽司 殺人

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