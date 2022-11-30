高雄海關查獲60萬罐走私啤酒 市價達3000萬元

財政部關務署高雄關繼破獲中國起運的貨輪走私逾93萬罐啤酒，27日再查獲申報貨名為「家具」的8只走私啤酒轉口櫃，數量達60萬罐，市價約新台幣3000萬元，全數依法查扣。

高雄市政府財政局15日會同財政部關務署高雄關共同破獲從中國南沙港起運的貨輪走私香港、泰國等製造的各款啤酒，數量達3萬8941箱，逾93萬罐，市價近新台幣5000萬元，走私酒品數量創歷年新高。

不料，高雄關27日在高雄港第121號碼頭再度查獲8只走私啤酒轉口櫃，初估達2萬5000箱啤酒，共約60萬罐，市價約3000萬元。

高雄關今天中午發布新聞稿指出，查緝關員發現8只自中國南沙港起運，準備轉口運往馬來西亞亞庇港的40呎貨櫃申報貨名為家具，非常可疑。經開櫃檢視，發現其中4櫃在櫃內前方以衛生紙遮掩，但後面所裝載的皆為走私啤酒，另4櫃則是整櫃擺滿啤酒。經確認艙單及運送契約申報貨名不符，全案依涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定依法查扣。

高雄關表示，為遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，將持續落實精進查緝措施，防堵菸酒走私進入國境。

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