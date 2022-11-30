職棒前球員打假球罰終身禁賽 轉賣海產開槍尋釁判3年8月

中華職棒前球員吳俊賢涉假球案轉行開海產店，被控對陳姓男子的車子潑漆，又持槍朝陳住處鐵捲門開槍，台北地院審理，依非法持有槍枝罪判吳有期徒刑3年8月，另依恐嚇罪判吳有期徒刑4月，可易科罰金。可上訴。

現年51歲的吳俊賢1996年涉及打假球簽賭案，被聯盟處罰終身禁賽，簽賭案後依詐欺罪判刑7月，緩刑2年，吳之後回到台南老家經營海產店，另涉酒駕案被判刑。

吳俊賢與陳姓男子有金錢糾紛，2022年2月6日，赴陳的辦公室朝辦公室和停在外面的車子撒冥紙、潑紅漆，陳報警；2022年2月22日凌晨2時，吳俊賢又持手槍至陳的住處，朝鐵捲門連開5槍逃逸，再前往警方投案。

吳俊賢到案認罪，供稱他和陳有投資糾紛，才酒後尋釁，法院審理認為，吳符合自首要件，不過，他推稱槍彈來源是已故朋友所交付，未供出實際來源防止危害發生，不能適用減刑規定。

判決書指出，吳俊賢不思和平方式處理財務糾紛，無視法紀，在住宅區開槍射擊民宅的大門，嚴重影響社會治安，也公然挑戰法律秩序，犯情嚴重，考量吳自行投案已坦承犯行，依法量刑。