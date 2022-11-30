快訊

北市立委補選王鴻薇、徐巧芯無意願 國民黨不辦初選直接徵召

疫情趨緩降幅減少 今增本土確診17,668例、37病歿

職棒前球員打假球罰終身禁賽 轉賣海產開槍尋釁判3年8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中華職棒前球員吳俊賢涉假球案轉行開海產店，被控對陳姓男子的車子潑漆，又持槍朝陳住處鐵捲門開槍，台北地院審理，依非法持有槍枝罪判吳有期徒刑3年8月，另依恐嚇罪判吳有期徒刑4月，可易科罰金。可上訴。

現年51歲的吳俊賢1996年涉及打假球簽賭案，被聯盟處罰終身禁賽，簽賭案後依詐欺罪判刑7月，緩刑2年，吳之後回到台南老家經營海產店，另涉酒駕案被判刑。

吳俊賢與陳姓男子有金錢糾紛，2022年2月6日，赴陳的辦公室朝辦公室和停在外面的車子撒冥紙、潑紅漆，陳報警；2022年2月22日凌晨2時，吳俊賢又持手槍至陳的住處，朝鐵捲門連開5槍逃逸，再前往警方投案。

吳俊賢到案認罪，供稱他和陳有投資糾紛，才酒後尋釁，法院審理認為，吳符合自首要件，不過，他推稱槍彈來源是已故朋友所交付，未供出實際來源防止危害發生，不能適用減刑規定。

判決書指出，吳俊賢不思和平方式處理財務糾紛，無視法紀，在住宅區開槍射擊民宅的大門，嚴重影響社會治安，也公然挑戰法律秩序，犯情嚴重，考量吳自行投案已坦承犯行，依法量刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

酒駕 簽賭 恐嚇 槍枝

延伸閱讀

背後都黑道？館長稱遭開槍與民進黨有關 綠營回應了

遭黑道開槍…館長稱「上面壓住不給辦」 警政署出聲了

基隆男與女友吵架心情不好 凌晨街頭拉K、開槍被捕

中職／再戰幾年設定不來 王勝偉：職棒是成績導向

相關新聞

4點開庭！掐死馬來西亞女大生 凶嫌移審下囚車M型禿吸睛

30歲男子陳柏諺，今年10月涉單手掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，士林地檢署認定，陳男早有殺人意圖，也打算犯後吞藥畏罪自殺，因...

職棒前球員打假球罰終身禁賽 轉賣海產開槍尋釁判3年8月

中華職棒前球員吳俊賢涉假球案轉行開海產店，被控對陳姓男子的車子潑漆，又持槍朝陳住處鐵捲門開槍，台北地院審理，依非法持有槍...

怕家醜外揚讓子女沒面子 三重婦人最後仍不堪家暴而殺夫

新北市三重區今天凌晨驚傳殺夫命案，63歲季姓婦人聲稱不堪長期受到72歲范姓丈夫家暴，憤而持刀趁丈夫熟睡之際將他殺死。子女...

拉毒品女孩破繭而出 高市刑大分隊長獲「菁網獎」

高雄市刑警大隊分隊長郭瑾樺在屏東縣警局任職期間，查緝毒品案，發現1名小女孩跟著父母，竟也沾染吸食毒品，他將女孩遭遇反映給...

影／警民合作！假檢警想詐騙 婦拿60萬假鈔交付警逮人

新北市淡水區李姓婦人，周一接到假檢警來電，對方誆以她涉及一起毒品案件，要她面交60萬保證金，否則會被限制出境。李婦半信半...

保母夫妻踏破3歲童肝臟、弄爛雞雞害死人 更一審不輕饒

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒收到2萬4千元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡，案經上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。