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拉毒品女孩破繭而出 高市刑大分隊長獲「菁網獎」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市刑警大隊分隊長郭瑾樺在屏東縣警局任職期間，查緝毒品案，發現1名小女孩跟著父母，竟也沾染吸食毒品，他將女孩遭遇反映給社會局，多年關懷女孩的生活，終讓女孩從毒品世界回歸學校生活，11月18日獲得台灣防暴聯盟「菁網獎」楷模。

高雄市刑大分隊長郭瑾樺在屏東任職期間，幫毒品女孩破繭而出，獲得「菁網獎」楷模，他說「這種快樂，比什麼都高興」。記者林保光／攝影
高雄市刑大分隊長郭瑾樺在屏東任職期間，幫毒品女孩破繭而出，獲得「菁網獎」楷模，他說「這種快樂，比什麼都高興」。記者林保光／攝影

郭瑾樺說，能夠看到1個小女孩從黑暗中走出來，這種快樂，比什麼都高興。

37歲的郭瑾樺警專23期畢業，2006年服務桃園市警局，後來考上警大，2014年警大79期畢業，分發花蓮縣警局擔任新城、嘉里、豐川等派出所長，2016年調屏東縣警局東港分局東濱派出所長、恆春、內埔2警分局偵查隊副隊長，去年10月調高雄市刑警大隊，任偵六隊分隊長。

郭瑾樺在東港警分局任東濱長期間，查緝毒品案，發現女孩的父母染毒，母親又患精神疾病，長期在村里間被投以異樣的眼光，父親被捕後，女孩和姊姊無人照顧，郭瑾樺便通報屏東縣政府社會局，協助將女孩姊妹安置在親戚家，並也時常關懷女孩的生活狀況。

不料，女孩從小學五年級因父親吸毒也染毒癮，國中受安置期間，女孩趁機逃離親戚家，郭瑾樺不斷打聽女孩的下落，終於發現女孩為了毒品，跟隨父親的朋友生活，再沾毒品。郭瑾樺為了把女孩拉出黑暗的毒品生活，探查出女孩的落腳處，把女孩從父親的朋友手中救出。

女孩曾經自閉過好一段時日，經過社工、學校等單位窮盡各種方式，持續8年照顧女孩，社工照顧女孩無微不至，讓女孩感受到真正家庭生活，女孩慢慢走上正軌，也如願考上大學，破繭而出，與同學建立良好關係，擺脫毒品。

高雄市刑大分隊長郭瑾樺在屏東任職期間，幫毒品女孩破繭而出，獲得「菁網獎」楷模。圖／高雄市刑大提供
高雄市刑大分隊長郭瑾樺在屏東任職期間，幫毒品女孩破繭而出，獲得「菁網獎」楷模。圖／高雄市刑大提供

毒品 東港 社工

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