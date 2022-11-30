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影／警民合作！假檢警想詐騙 婦拿60萬假鈔交付警逮人

聯合報／ 記者曾伯愷林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區李姓婦人，周一接到假檢警來電，對方誆以她涉及一起毒品案件，要她面交60萬保證金，否則會被限制出境。李婦半信半疑向派出所詢問果是詐騙伎倆。警民聯手將計就計，由李婦帶60萬元假鈔到場交付，當場逮捕取款車手返回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，並持續追查其餘共犯。

據調查，李姓婦人（67歲），前天（28日）上午，在家接到「健保局」語音來電，對方通知其健保卡違規使用，要她依照指示回撥一組電話號碼向「刑事局」查詢，李婦不疑有他急忙回撥。

電話那頭一名自稱刑事局陳姓組長向李說，妳涉及一起毒品案，需要檢警接受調查。隔沒多久，又接到自稱地檢署周姓檢察官來電「如果不盡速處理就會遭境管，不然就是繳交60萬保證金」。

李婦隔天就要出國，一時慌了手腳聽從詐團指示，準備前往銀行提領60萬保證金，到新北市淡水區新市一路速食店前交付。途中，她越想越發奇怪，見旁水碓派出所立即轉進詢問，值班員警一聽直回「就是詐騙老梗」，勸得李婦不去提款交付。

警民將計就計，以裝有60萬元假鈔的紙袋，請李婦依約前往交付。其他警力則在旁埋伏，見取款車手張男（37歲）拿紙袋離去之際，衝前壓制帶回偵辦，偵詢時張男坦承犯行，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，另持續追查其餘共犯。

淡水警分局呼籲，詐欺犯罪嚴重影響民眾財產，警方將持續溯源刨根，查緝詐騙集團背後首腦及上游成員，也提醒民眾檢警機關不會透過電話指示交付錢財，有疑慮可直接撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。

淡水警、民將計就計，以60萬假鈔，成功逮捕詐欺車手到案。記者曾伯愷／翻攝
淡水警、民將計就計，以60萬假鈔，成功逮捕詐欺車手到案。記者曾伯愷／翻攝
周一下午，警方於新北市淡水區破獲一起詐騙案，當場逮捕一名詐欺車手，並搜出一張假公文書。記者曾伯愷／翻攝
周一下午，警方於新北市淡水區破獲一起詐騙案，當場逮捕一名詐欺車手，並搜出一張假公文書。記者曾伯愷／翻攝
淡水警、民將計就計，以60萬假鈔，成功逮捕詐欺車手到案。記者曾伯愷／翻攝
淡水警、民將計就計，以60萬假鈔，成功逮捕詐欺車手到案。記者曾伯愷／翻攝
李姓婦人交付60萬假鈔，埋伏警力衝前逮人。記者曾伯愷／翻攝
李姓婦人交付60萬假鈔，埋伏警力衝前逮人。記者曾伯愷／翻攝
淡水警、民將計就計，以60萬假鈔，成功逮捕詐欺車手到案。記者曾伯愷／翻攝
淡水警、民將計就計，以60萬假鈔，成功逮捕詐欺車手到案。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依詐欺罪嫌移送。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依詐欺罪嫌移送。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 詐欺

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