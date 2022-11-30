精心預謀3個月！持槍搶超商ATM變裝逃1年 因1枚口罩破功

43歲宋姓男子去年10月到桃園市新屋區超商，趁保全補鈔時持槍搶走51萬餘元，得手3萬多元後燒車、變裝逃亡，今年9月因另涉槍擊案落網；檢警發現宋利用友人，在作案前3個月內預先勘查棄車點、準備車輛、汽油，預謀縝密，但仍在現場留下沾有DNA口罩，今偵結依加重強盜、放火、槍砲等罪嫌起訴他。

檢警調查，宋男因缺錢花用，起意搶超商，去年7、8月間請不知情友人游姓男子載開車載他勘查地形，選定新屋區一處埤塘後，9月再藉口用割草機，請游替他到加油站買5.5公升汽油囤放，準備用於作案。

去年10月25日上午10許，宋男身穿黑色連帽外套、長褲、黑口罩，駕車停在新屋區中山東路統一超商500公尺外守候，見運鈔車抵達超商，保全人員下車換鈔，趕緊跟上，並在10時10分持裝有7顆子彈的手槍闖入，朝正要換鈔的2保全身旁開1槍嚇阻，再搶走裝有51萬8000元的4個補鈔匣，驅車逃逸，無人受傷。

宋男10時19分許開車抵達預先看好的埤塘旁空地，將車淋上汽油後點燃，將它燒成廢鐵，自己則對補鈔匣連開6槍，設法取鈔卻失敗，只得手3萬3300元，便將其餘鐵匣推入埤塘中，步行離開並找地方變裝，11時3分再打給游男請他開車接應。

警方當天循線追到燒車現場，發現埤塘旁走道有一只黑色口罩，鑑定驗出宋男DNA，因而鎖定他，直到宋今年8月槍擊天道盟太陽會新竹分會長，9月27日在桃園落網。