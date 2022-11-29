快訊

蔡總統博士論文正本明法庭「曝光」 彭文正：開心到不行

民進黨對「這件事」認知落差大 公衛學者：不檢討，立委總統也會輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

館長質疑槍擊案被壓不敢辦 刑事局：沒有不敢辦的案件

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

「館長」陳之漢。聯合報系資料照
「館長」陳之漢。聯合報系資料照

對於館長在直播中說：「館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了，不給辦」，刑事局今天嚴正表示這個說法不是事實，指出警方辦案依證據程序，不會手軟，相關案件不僅已逮捕多人、有多人遭到起訴與判刑，可在「司法院全球資訊網-查詢服務-裁判書查詢」公開網站上查詢，不應扭曲事實、以訛傳訛。

刑事局強調，自2020年8月館長槍擊案發生起到111年為止，警方持續溯源擴大查辦，先後共實施4波行動：

2020年10月7、8日由新北地檢署指揮偵辦，溯源查緝劉姓槍手背後的寶和會會長林修伯、施姓幹部等人，其中林修伯200萬元交保、施羈押禁見；林等11人偵結起訴後；今年8月高等法院一審依殺人未遂等罪判施16年，劉15年6月，林1年等人有期徒刑。

去年7月，查緝天道盟美鷹會首惡王鑫、王姓幹部，依組織、教唆殺人、恐嚇取財等罪嫌移送，目前由檢方偵辦。

今年1月，查緝台北市土方公會王姓理事長（寶和會前會長小寶扶持）等46人，扣案砂石車11輛，價值4400萬元；另針對涉嫌北土南倒雲嘉南地區部分，多次查緝雲嘉南地區非法營建廢土棄置場；今年10月中旬，彰化地檢署將王嫌等164人(含法人)依偽造文書及廢棄物清理法等罪起訴。

今年10月，查緝天道盟美鷹會中和分會鄧姓分會長、蘇姓男子等6人到案，鄧羈押禁見。

刑事局強調，打擊幫派為當前政府治安工作第一要務，警察向來秉持「毋枉毋縱」原則，要求「證據到哪裡，就辦到哪裡」，並務必貫徹向上溯源、向下刨根作為，對於任何幫派組織及成員涉犯不法，必嚴加究辦，絕對沒有任何政治立場考量。

警方說，各警察局已成立「掃黑專責隊」，深入偵蒐各地的幫派活動不法事證，由中央聯合地方偵辦幫派犯罪，絕對沒有不能辦的案件，更沒有不敢辦的案件。

幫派 館長 警察 槍擊

延伸閱讀

遭黑道開槍…館長稱「上面壓住不給辦」 警政署出聲了

警察與黑道吃飯 時力籲調查公開

警高層出入私人招待所 時力要徐國勇別當「內政布長」

比利時空運女睡衣藏毒走私 海關攔截近兩千萬元K他命

相關新聞

背後都黑道？館長稱遭開槍與民進黨有關 綠營回應了

「館長」陳之漢近日於直播影射民進黨背後都是黑道，甚至與自己遭槍擊案有關。民進黨發言人黃世杰今天表示，根據檢警偵辦進度，涉...

館長質疑槍擊案被壓不敢辦 刑事局：沒有不敢辦的案件

對於館長在直播中說：「館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了，不給辦」，刑事局今天嚴正表示這個說法不是事實，指出警方辦...

手機網搜「殺人度她」文 馬籍女大生命案凶嫌早想殺人

台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，檢警分析比對凶嫌手機資料，發現他在案發前上網搜尋「殺女友為度她成佛」等文字文...

控遭警違法逮捕、恐嚇驗尿 藥腳提國賠30萬被法院打臉

台中林姓男子涉嫌在毒品案中擔任藥腳被大雅警分局搜索，他控訴警方違法逮捕、恐嚇逼驗尿，大庭廣眾下搜索遭鄰居投以異樣眼光，對...

網傳「屏東38萬有效票竟開43萬票」 縣警局要辦散布者

選舉落幕後，網路社群流傳「屏東38萬有效票竟開43萬票」訊息，屏東縣選委會昨晚發布新聞澄清是假訊息，籲請選民鄉親維持理性...

馬籍女大生遭勒斃！兇手陳柏諺殘忍殺人理由曝光

台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，士林地檢署今天依殺人罪起訴陳男，殺人動機竟是陳男用「一卡通MONEY」轉最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。