館長質疑槍擊案被壓不敢辦 刑事局：沒有不敢辦的案件

「館長」陳之漢。聯合報系資料照

對於館長在直播中說：「館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了，不給辦」，刑事局今天嚴正表示這個說法不是事實，指出警方辦案依證據程序，不會手軟，相關案件不僅已逮捕多人、有多人遭到起訴與判刑，可在「司法院全球資訊網-查詢服務-裁判書查詢」公開網站上查詢，不應扭曲事實、以訛傳訛。

刑事局強調，自2020年8月館長槍擊案發生起到111年為止，警方持續溯源擴大查辦，先後共實施4波行動：

2020年10月7、8日由新北地檢署指揮偵辦，溯源查緝劉姓槍手背後的寶和會會長林修伯、施姓幹部等人，其中林修伯200萬元交保、施羈押禁見；林等11人偵結起訴後；今年8月高等法院一審依殺人未遂等罪判施16年，劉15年6月，林1年等人有期徒刑。

去年7月，查緝天道盟美鷹會首惡王鑫、王姓幹部，依組織、教唆殺人、恐嚇取財等罪嫌移送，目前由檢方偵辦。

今年1月，查緝台北市土方公會王姓理事長（寶和會前會長小寶扶持）等46人，扣案砂石車11輛，價值4400萬元；另針對涉嫌北土南倒雲嘉南地區部分，多次查緝雲嘉南地區非法營建廢土棄置場；今年10月中旬，彰化地檢署將王嫌等164人(含法人)依偽造文書及廢棄物清理法等罪起訴。

今年10月，查緝天道盟美鷹會中和分會鄧姓分會長、蘇姓男子等6人到案，鄧羈押禁見。

刑事局強調，打擊幫派為當前政府治安工作第一要務，警察向來秉持「毋枉毋縱」原則，要求「證據到哪裡，就辦到哪裡」，並務必貫徹向上溯源、向下刨根作為，對於任何幫派組織及成員涉犯不法，必嚴加究辦，絕對沒有任何政治立場考量。

警方說，各警察局已成立「掃黑專責隊」，深入偵蒐各地的幫派活動不法事證，由中央聯合地方偵辦幫派犯罪，絕對沒有不能辦的案件，更沒有不敢辦的案件。