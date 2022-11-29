遭黑道開槍…館長稱「上面壓住不給辦」 警政署出聲了

「館長」陳之漢直播稱其遭槍擊案是「上面都壓住了不給辦」；對此，警政署刑事局今（29）日駁斥此說法非事實，並指館長槍擊案發生迄今已實施4波行動，絕無不能辦的案件。聯合報系資料照

網紅「館長」陳之漢昨天直播稱其遭槍擊案是「上面都壓住了不給辦」。對此，警政署刑事局今天駁斥此說法非事實，並指館長槍擊案發生迄今已實施4波行動，絕無不能辦的案件。

民進黨九合一選舉大敗，黨內立委何志偉在政論節目提到，黑道進入競選決策圈，導致民進黨台北市長候選人陳時中落選；「館長」昨天也直播表示，自己遭槍擊案經檢方查出，是有人以高額買兇金委請竹聯幫寶和會，並指「民進黨後面這些人就是黑道（寶和會）」，警政高層也有人透露，館長案子上面都壓住了不給辦。

對此，刑事局今天下午透過新聞稿駁斥，館長說法非事實，並指警方辦案全依證據程序、不手軟，相關案件不僅已逮捕多人，且有多人遭到起訴與判刑，不應扭曲事實、以訛傳訛。

刑事局指出，自民國109年8月館長槍擊案發生迄111年止，警方持續溯源擴大查辦，先後共實施4波行動。

首先，109年10月7、8日由新北地檢署指揮偵辦，溯源查緝劉姓槍手背後的寶和會林姓會長、施姓幹部等人，且林嫌以新台幣200萬元交保、施嫌羈押禁見；109年12月22日新北檢將林嫌等11人偵結起訴；111年8月16日台灣高等法院一審依殺人未遂等罪判施嫌16年、劉嫌15年6月...等。

緊接著，110年7月29日由台北地檢署指揮偵辦，查緝天道盟美鷹會王姓首腦（200萬元交保）、王姓幹部（200萬元交保），全案依涉組織犯罪防制條例、刑法教唆殺人、恐嚇取財等罪移送北檢偵辦、尚未起訴。

此外，111年1月5日由士林地檢署指揮偵辦，查緝具竹聯幫寶和會背景的台北市土方公會王姓理事長（寶和會前邵姓會長所扶持者）等46人，扣案砂石車共計11輛，全案於同年4月22日移送士檢偵辦；另針對涉嫌北土南倒（雲嘉南地區）部分，士檢邀集刑事局、雲彰嘉地檢署共同成立專案小組，多次查緝雲嘉南地區非法營建廢土棄置場；同年10月中旬彰化地檢署將王嫌等164人依違反刑法偽造文書及廢棄物清理法等罪起訴。

最後，新北市土地開發案「塭仔圳重劃區」傳遭黑道覬覦土方等龐大利益，今年10月26日新北檢指揮偵辦，檢肅天道盟美鷹會中和分會鄧姓分會長和蘇姓犯嫌等6人到案，首惡鄧姓犯嫌羈押禁見。

刑事局表示，打擊幫派為當前政府治安工作首要，警方向來秉持「勿枉勿縱」原則，要求「證據到哪裡，就辦到哪裡」，並務必貫徹向上溯源、向下刨根作為，對於任何幫派組織及成員涉犯不法，必嚴加究辦，絕無任何政治立場考量。

此外，為針對特定活躍幫派，各警察局都已成立「掃黑專責隊」，深入偵蒐各地的幫派活動不法事證，由中央攜手聯合地方深入偵辦幫派犯罪，絕無不能辦的案件，更沒有不敢辦的案件。