影／大陸漁船頻越界捕魚 台中海巡今再押13人法辦

一艘大陸漁船今天凌晨在大肚溪41浬處越界補魚，海巡署台中海巡隊強勢登檢，將船長和船員共13人帶回台中港海巡基地偵辦，依法移送。

台中海巡隊線上PP-10031巡防艇執行護漁任務，今天凌晨1點多，在大肚溪外41浬，發現1艘中國大陸籍漁船正在拖網作業，台中海巡隊多次廣播請陸船停船受檢，該船蛇行拒檢企圖躲避巡防艇查緝，海巡人員追逐下，終於強靠登檢成功，經清查船上有中國大陸籍蔡姓船長和船員共13人，鐵殼船體約100多噸，無漁獲。

漁船昨天中午從福建省石獅市祥芝港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，海巡署依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及施行細則第42條等規定，將蔡姓船長及船員共13人押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

目前仍屬新冠肺炎疫情和非洲豬瘟疫情期間，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，全程穿著防疫裝備，返隊後全船消毒作業，這次扣留大陸籍漁船船上全員初步量測體溫都正常，實施COVID-19家用快篩檢測都為陰性；另經清艙發現豬肉7公斤，依規定通知農委會動植物防疫檢疫局台中分局台台中港檢疫站，派員清消並將豬肉封存帶回銷毀。