影／大陸漁船頻越界捕魚 台中海巡今再押13人法辦
一艘大陸漁船今天凌晨在大肚溪41浬處越界補魚，海巡署台中海巡隊強勢登檢，將船長和船員共13人帶回台中港海巡基地偵辦，依法移送。
台中海巡隊線上PP-10031巡防艇執行護漁任務，今天凌晨1點多，在大肚溪外41浬，發現1艘中國大陸籍漁船正在拖網作業，台中海巡隊多次廣播請陸船停船受檢，該船蛇行拒檢企圖躲避巡防艇查緝，海巡人員追逐下，終於強靠登檢成功，經清查船上有中國大陸籍蔡姓船長和船員共13人，鐵殼船體約100多噸，無漁獲。
漁船昨天中午從福建省石獅市祥芝港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，海巡署依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及施行細則第42條等規定，將蔡姓船長及船員共13人押返台中港海巡基地碼頭偵辦。
目前仍屬新冠肺炎疫情和非洲豬瘟疫情期間，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，全程穿著防疫裝備，返隊後全船消毒作業，這次扣留大陸籍漁船船上全員初步量測體溫都正常，實施COVID-19家用快篩檢測都為陰性；另經清艙發現豬肉7公斤，依規定通知農委會動植物防疫檢疫局台中分局台台中港檢疫站，派員清消並將豬肉封存帶回銷毀。
台中海巡隊表示，海象轉佳，中部海域常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區指揮部統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標。
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