控遭警違法逮捕、恐嚇驗尿 藥腳提國賠30萬被法院打臉

台中林姓男子涉嫌在毒品案中擔任藥腳被大雅警分局搜索，他控訴警方違法逮捕、恐嚇逼驗尿，大庭廣眾下搜索遭鄰居投以異樣眼光，對警方提國賠求償30萬元；法院查，警方當時是「有令狀搜索」，並持檢方核發「尿液鑑定許可書」，執行過程均合法，駁回林之訴，可上訴。

林男主張，大雅分局警員未經他同意拿走家中3支手機，對他搜索車輛時剛好周圍大量人潮出入，害他被左鄰右舍投以異樣眼光，且員警通知他做筆錄時沒提及驗尿，隨同回警局卻被警方命解鎖手機，並稱「若不從，要請檢察官辦你」等語恐嚇。

林還說，他只是去找同學就遭警方搜索、以現行犯對待，嚴重侵害他名譽、權利，認為執法過當不符比例，並稱警方要他「驗尿才能幫你做筆錄」、「做完筆錄才能回家」，他問其他涉案人認為自己遭不公平對待，控訴大雅分局違法逮捕、言語恐嚇要採尿，提國賠對警方求償30萬元。

大雅分局抗辯稱，林男是警方偵辦販毒案中的藥腳，去年10月27日持法院核發的搜索票到林住處扣得手機，並出示台中地檢署「鑑定許可書」請林配合回去驗尿，並告知他因涉入毒品案依刑事訴訟法第71條之1規定，通知於採集尿液後作筆錄，林也在「勘察採證同意書」上簽名。

法院查，警方當時是「有令狀搜索」，搜索對象包括電話通訊錄等，所以警方請林解鎖手機，於法有據，並無違法搜索情形；另警方查扣3支手機經檢視後，認為林確實沒和主嫌有通聯，就向檢察官請示後歸還給他，可見僅是搜索過程暫時保管，最終並無扣押。

法院也發現，林男被搜索後，經警方通知他願意隨同配合回警局驗尿，警方並沒有對他上銬拘提逮捕，加上本件也有檢察官核發的「尿液鑑定許可書」作為採尿依據，相關過程均合法，林控訴被警方恐嚇也缺乏證據。