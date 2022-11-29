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涉買凶殺人、洗錢 威震集團吳明達移審檢方建請續押
北市大同區角頭、威震集團董事長吳明達涉犯買凶殺害萬華青山宮主委黃清源，又將經營詐騙集團及地下賭場的獲利，透過地下匯兌洗錢至對岸2265萬元，台北地檢署日前將吳男依預備殺人、賭博及違反洗錢防制法、組織犯罪條例等罪起訴，今移審台北地院，檢察官為免審判過程橫生枝節及證人無端死傷，建請法官裁定將吳男繼續羈押禁見。
吳明達曾在1999年殺害北聯幫前幫主唐重生，被依殺人罪判處無期徒刑，2017年假釋出獄後，開始組織威震集團，以北市大同區天龍三溫暖為總會據點，並在全台設立7大堂口。
檢警調查，2021年11月，吳明達因不滿李姓建商找來萬華芳明館角頭、青山宮主委黃清源居中調解債務，以500萬元欲買兇殺害黃南，不料最後槍手帶槍倒戈而失敗，吳男竟再找槍手前往黃男開設的原生開發公司掃射。
2020年底至2022年間，吳男藉由在北市萬華、大同區經營地下賭場，將獲利4520萬元中的2265萬元，透過地下匯兌業者匯給因案潛逃大陸的威震聯盟副董事長張恭榮。檢警繼而從他的手機中發現，吳男另出資在柬埔寨成立詐騙機房，認定他有逃亡之虞且小弟眾多，應續押才能確保審判順利進行。
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