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高市警溯源查毒販 查獲情侶以保險箱藏毒

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市刑警大隊溯源追查販毒案，連追四層毒販，查獲2對情侶涉嫌販毒，其中1對情侶還買保險箱鎖住K他命毒品，逐層追出楊姓男子涉嫌製造毒品咖啡包，搜出製造毒品咖啡包原料，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，高雄市刑大偵六隊在網路發現，施姓男子（22歲）與郭姓女友（22歲）在網路聊天室，公然貼出毒品咖啡包圖文涉嫌販毒，查出2人住高雄市鳳山區，逮捕他們時，發現施、郭買保險箱藏毒，查出他們向陳姓男子（23歲）買毒品，才在高雄甲仙逮捕陳。

警方溯源追查陳姓男子的毒品來源，發現黃姓男子（23歲）與鍾姓女友（23歲）藏匿高雄市新興區幸福川附近的出租套房，逮捕黃、鍾2人，搜出40多包毒品咖啡包、3包K他命和分裝毒品工具，續追黃、鍾2人的毒品來源，發現楊姓男子（22歲）涉嫌販毒，楊便因下游毒販被捕，四處藏匿。

11月上旬，警方查出楊躲到高雄市左營區文自路朋友家，動員埋伏，趁他外出買便當，立即擁上拘捕他到案，查扣成袋卡西酮果汁粉。楊坦承上網買製毒原料，分裝賣給下游。

警方逮捕涉嫌販毒的楊姓男子（左二）。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販毒的楊姓男子（左二）。記者林保光／翻攝
警方查捕施姓、郭姓情侶住處，自保險箱搜出毒品。記者林保光／翻攝
警方查捕施姓、郭姓情侶住處，自保險箱搜出毒品。記者林保光／翻攝

毒品 高雄市 販毒

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