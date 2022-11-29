高市警溯源查毒販 查獲情侶以保險箱藏毒

高雄市刑警大隊溯源追查販毒案，連追四層毒販，查獲2對情侶涉嫌販毒，其中1對情侶還買保險箱鎖住K他命毒品，逐層追出楊姓男子涉嫌製造毒品咖啡包，搜出製造毒品咖啡包原料，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，高雄市刑大偵六隊在網路發現，施姓男子（22歲）與郭姓女友（22歲）在網路聊天室，公然貼出毒品咖啡包圖文涉嫌販毒，查出2人住高雄市鳳山區，逮捕他們時，發現施、郭買保險箱藏毒，查出他們向陳姓男子（23歲）買毒品，才在高雄甲仙逮捕陳。

警方溯源追查陳姓男子的毒品來源，發現黃姓男子（23歲）與鍾姓女友（23歲）藏匿高雄市新興區幸福川附近的出租套房，逮捕黃、鍾2人，搜出40多包毒品咖啡包、3包K他命和分裝毒品工具，續追黃、鍾2人的毒品來源，發現楊姓男子（22歲）涉嫌販毒，楊便因下游毒販被捕，四處藏匿。