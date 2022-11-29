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警高層出入私人招待所 時力要徐國勇別當「內政布長」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導

警政高層出入私人招所事件頻傳，時代力量立院黨團今舉行記者會，要求警政署立即提出2018年調查報告，呼籲內政部長徐國勇別當「內政布長」護航，應重新徹查88招待所案。

時代力量立院黨團總召邱顯智指出，警大校長陳檡文、警專校長鍾國文2018年10月23日出席角頭「鱸鰻」林秉文及「茶壺邱」邱庭鋒宴席，席間還有多位高階警官；但警政署11月18日對外說明，鍾國文當日下班後攜眷前往，參加的是刑事局同仁餐敘；鍾國文近日也對外強調當年警政署澄清查無不法。

邱顯智質疑，鍾國文說2018年警政署澄清無不法，卻遲遲拿不出調查報告，直問「2018年的調查報告到底在哪裡？內容是什麼？」請警政署給國人一個解釋。

時代力量立院黨團幹事長王婉諭質疑，警政署和法務部的說詞不清不楚，難以令人信服；媒體披露，2018年時任警政署主秘鍾國文出入88會館，但相關單位說法都是「刑事局慶功宴」、「在場清一色都是警察同仁」、「是應刑事局之邀出席單純的餐會」等，質疑若真的如此，為何刑事局慶功宴會辦在這樣高度爭議的私人豪華招待所？且2019年招待所管委會曾向檢調單位檢舉。

王婉諭呼籲，若警政署真的願意好好調查，希望能盡快向國人說明，讓民眾對警政系統重拾信心。時力副總召陳椒華指出，政府風紀鬆散，她多次在立院委員會中要求調查釐清，卻總被草草簽結。

陳椒華說，此案重大嫌疑人潛逃到美國，法務部長蔡清祥曾允諾將人引渡回台，但卻光說不練，完全無法讓國人相信法務部的執行魄力和決心，要求內政部長徐國勇別當「內政布長」，應徹查。

警政高層出入私人招所事件頻傳，時代力量立院黨團今舉行記者會，要求警政署立即提出2018年調查報告，呼籲內政部長徐國勇別當「內政布長」護航，應重新徹查88招待所案。 圖／時力立院黨團提供
警政高層出入私人招所事件頻傳，時代力量立院黨團今舉行記者會，要求警政署立即提出2018年調查報告，呼籲內政部長徐國勇別當「內政布長」護航，應重新徹查88招待所案。 圖／時力立院黨團提供
內政部長徐國勇（左）；警大校長陳檡文（右）。 圖／本報資料照片
內政部長徐國勇（左）；警大校長陳檡文（右）。 圖／本報資料照片

時代力量 法務部 徐國勇 邱顯智 王婉諭

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