馬籍女大生慘遭掐脖亡 凶嫌陳柏諺今殺人罪起訴求重量刑

台灣男子陳柏諺追蹤馬來西亞籍蔡姓女大生Instagram，今年10月13日疑不滿和蔡女交往5天花費10萬元，涉嫌徒手掐蔡女脖子致窒息身亡，犯後逃回鶯歌住處吞藥，送醫洗胃過程中自白辯稱「想嚇嚇她」，卻失手殺人。士林地檢署今偵結，依殺人罪嫌起訴陳男，求重量刑。

士林地檢署今指出，檢察官楊舒婷指揮士林分局偵辦，傳訊被告、家屬、相關證人，運用數位採證及鑑識，分析比對手機資料，並調閱監視器畫面及經解剖鑑定，陳男因細故與蔡女爭吵，即萌生殺意。

陳男在10月13日上午，徒手掐扼蔡女頸部，同時以玩偶抱枕遮掩蔡女眼睛，導致蔡女頸部遭掐窒息死亡。陳男涉犯殺人罪，雖曾向警方表示殺人，迄今未坦承犯行，且前後供述不一，試圖矯飾其行，縱有自首，非出自內心真誠悔悟，足見其並無悔意，不應輕縱，建請法院從重量刑。

馬來西亞籍蔡姓女大生來台灣就讀銘傳大學海青班，延畢今年24歲，課餘時間從事模特兒和直播主工作，10月13日遭發現陳屍台北市士林區大東路雅房。

從事營造業30歲陳男自稱，兩人是情侶關係，他今年4月透過Ig主動追蹤蔡女，10月8日到案發日交往僅5天，逛街約會吃飯還發生性行為。

監視器畫面顯示，陳男10月12日下午5時許，到蔡女位在大東路的租屋雅房，10月13日中午離開。陳男辯稱，他不滿花費10萬元，13日上午11時「想嚇嚇她」失控拿枕頭悶住臉部，失手殺害蔡女。

闖下大禍的陳男逃回鶯歌住處，吞下大量普拿疼疑似畏罪尋短，因傳訊息給父親獲救，經送醫洗胃透露自己殺人，死者位在士東路。陳男住院4天，10月17日吃午餐便當後出院，戒護到士林分局問訊，依殺人罪嫌解送士林地檢署，複訊後羈押獲准。

法醫鑑定報告顯示，蔡女遺體脖子有瘀傷，頸部骨頭有裂痕，判定遭徒手狠掐窒息身亡，鼻腔、氣管均無棉絮纖維，身上無其他掙扎外傷痕跡，也無其他舊傷，血液中有藥物反應，死因非遭枕頭悶死，而是狠掐脖子窒息身亡。

死亡報告戳破凶嫌謊言，陳男供詞謊話連篇。陳男落網後第一時間喊冤，蔡女曾經企圖拿刀刺胸口，還邀他一起自殺，他才會幫忙蔡女「加工自殺」陳男出院做筆錄則稱，為金錢細故爆發爭吵「想嚇嚇她」才會失控拿枕頭「悶殺」女友。但死亡報告顯示，遺體頸部骨頭有裂痕，應被狠掐脖子窒息身亡。

蔡女雙親10月接獲噩耗搭機抵台，蔡女父親面對媒體表示，辛苦養大女兒，送到台灣上課卻遭殃、被殺，這也不是第一次了，相關案件在馬來西亞傳的沸沸揚揚，希望台灣政府幫忙還一個公道，就如華人社會講的，動手就是錯，殺人就是錯。

家屬哽咽痛心女兒在台遇害，10月16日經檢方安排解剖，採集遺體上血液、體液送化驗，並發還遺體，10月24日家屬火化遺體，隔天搭機返回馬來西亞。

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