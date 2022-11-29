無照保母夫妻逼女童舔屎喝尿 虐到失明水腦症 關10年半定讞

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲蘇姓女童，卻讓女童挨餓、逼喝尿舔屎、抓腳倒頭旋轉、毆打、賞耳光、扯頭髮等，女童口吐白沫被送醫，東窗事發，最高法院依妨害幼童發育致重傷罪判曾女、許各10年6月徒刑定讞。

蘇姓女童的母親離婚，從基隆搬回宜蘭老家住，為賺錢養小孩，她到外縣市工作，去年2月透過臉書找到曾冠羚（28歲），約定以每月2萬餘元保母費請曾女夫婦全天候照料女童。

曾冠羚、許鈞恩不滿女童尿褲子、不肯睡覺或上廁所，在住處輪番命令女童趴在地板上舔穢物、挨餓、以頭下腳上姿勢甩晃等，兩人更拿抓癢棒揮打、拳打腳踢、反折手臂或手掌、扯頭髮、打耳光、砸整捲垃圾袋或裝滿水寶特瓶、體罰女童上下跳躍等手法，長期凌虐女童。

女童去年3月5日深夜11時許，被許鈞恩（29歲）抱進醫院，當時已口吐白沫、昏迷，院方發現她全身布滿新舊傷，顱內壓飆高，對外界刺激沒反應，手術取出右腦血塊，再進行左腦血水引流。女童身軀、會陰、骨盆有挫傷與瘀傷，頭部傷害成水腦症，另有失語症、雙眼腦性眼盲、視神經萎縮。

夫妻兩人聲稱是女童太調皮，在家玩耍碰撞才四肢瘀青，否認虐童，但法院發現兩人LINE對話顯示，曾女傳送女童趴地、臉貼地面的照片給許，並稱「我叫她把尿舔乾淨」、「黑黑的東西還我吃掉」，另寫「不能再打她的臉頰了」，並傳送女童臉頰有傷痕的照片給許，接著謀策「反正她媽媽如果說她下禮拜要回來，她的狀況沒有好一點的話，我會說我有安排去外縣市」。

一審認為兩人只因認為女童難管教，竟發洩、凌虐，且手段殘忍，讓女童受重傷，而曾冠羚是收了錢的保母，對女童有更高的照顧義務，但她事後還透過LINE指示許鈞恩串供，毫無悔意，依妨害幼童發育罪判曾女9年、許8年徒刑；民事判賠2396萬元。

案件上訴，二審審理期間，曾冠羚、許鈞恩坦承犯行，並表示自己犯後態度改變，應該輕判，且不斷地說「錢匯過去了」、「匯了3萬」，令在場人傻眼。