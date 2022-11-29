夜間高速駕車引人注意 南警查K菸及通緝犯

23歲吳姓男子昨晚9點多，開車載著25歲余姓男友人行經台南市中西區海安路二段車速過快，巡邏員警尾追上前攔查發現余是通緝犯，還在車內發現2支K菸，逮回偵辦，2人毒品及尿液篩檢都呈現K他命陽性反應。警詢後吳、余依毒品罪嫌法辦，余通緝部分另解送南檢歸案。

警方調查，吳姓男子（有毒品前科）昨晚9點30分，開車載著余姓友人（毒品前科）準備前往台南市北區花園夜市遊玩，行經中西區海安路二段車速過快，為巡邏的海安派出所長何家慶所注意，尾隨發現又在文成路與育德街口紅燈越線占用機慢車停等區。

員警上前攔查，當駕駛車門一打開即露出濃濃毒品惡味，盤檢兩人身分，赫然發現余因涉毀棄損壞罪嫌，為台南地檢察署11月18日發布通緝在案。

後續又在車輛中央扶手置物處發現2支摻有K他命粉末K菸，兩人被帶回派出所實施毒品及尿液篩檢均呈現第三級毒品K他命陽性反應。據了解，余承認K菸是他的，余及吳都承認有拉K。警詢後吳、余依毒品罪嫌法辦；余通緝部分解送台南地檢署歸案。

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