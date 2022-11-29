夜間高速駕車引人注意 南警查K菸及通緝犯
23歲吳姓男子昨晚9點多，開車載著25歲余姓男友人行經台南市中西區海安路二段車速過快，巡邏員警尾追上前攔查發現余是通緝犯，還在車內發現2支K菸，逮回偵辦，2人毒品及尿液篩檢都呈現K他命陽性反應。警詢後吳、余依毒品罪嫌法辦，余通緝部分另解送南檢歸案。
警方調查，吳姓男子（有毒品前科）昨晚9點30分，開車載著余姓友人（毒品前科）準備前往台南市北區花園夜市遊玩，行經中西區海安路二段車速過快，為巡邏的海安派出所長何家慶所注意，尾隨發現又在文成路與育德街口紅燈越線占用機慢車停等區。
員警上前攔查，當駕駛車門一打開即露出濃濃毒品惡味，盤檢兩人身分，赫然發現余因涉毀棄損壞罪嫌，為台南地檢察署11月18日發布通緝在案。
後續又在車輛中央扶手置物處發現2支摻有K他命粉末K菸，兩人被帶回派出所實施毒品及尿液篩檢均呈現第三級毒品K他命陽性反應。據了解，余承認K菸是他的，余及吳都承認有拉K。警詢後吳、余依毒品罪嫌法辦；余通緝部分解送台南地檢署歸案。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言