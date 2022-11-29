快訊

不演了？選前指揮交通「當選後秒消失」 台大醫批：選舉真是照妖鏡

BBC記者被上海警察逮捕毆打 陸外交部：他沒表明身分

彰化3歲童遭虐打瀕死…狠男被收押禁見 生母限制住居

夜間高速駕車引人注意 南警查K菸及通緝犯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

23歲吳姓男子昨晚9點多，開車載著25歲余姓男友人行經台南市中西區海安路二段車速過快，巡邏員警尾追上前攔查發現余是通緝犯，還在車內發現2支K菸，逮回偵辦，2人毒品及尿液篩檢都呈現K他命陽性反應。警詢後吳、余依毒品罪嫌法辦，余通緝部分另解送南檢歸案。

警方調查，吳姓男子（有毒品前科）昨晚9點30分，開車載著余姓友人（毒品前科）準備前往台南市北區花園夜市遊玩，行經中西區海安路二段車速過快，為巡邏的海安派出所長何家慶所注意，尾隨發現又在文成路與育德街口紅燈越線占用機慢車停等區。

員警上前攔查，當駕駛車門一打開即露出濃濃毒品惡味，盤檢兩人身分，赫然發現余因涉毀棄損壞罪嫌，為台南地檢察署11月18日發布通緝在案。

後續又在車輛中央扶手置物處發現2支摻有K他命粉末K菸，兩人被帶回派出所實施毒品及尿液篩檢均呈現第三級毒品K他命陽性反應。據了解，余承認K菸是他的，余及吳都承認有拉K。警詢後吳、余依毒品罪嫌法辦；余通緝部分解送台南地檢署歸案。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台南市警方盤查違規轎車，查獲通緝逃犯余姓男子（中），吳姓男子（左）涉毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方盤查違規轎車，查獲通緝逃犯余姓男子（中），吳姓男子（左）涉毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方取締違規駕車，在車上查獲2支k菸，警詢後依毒品罪嫌法辦2男。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方取締違規駕車，在車上查獲2支k菸，警詢後依毒品罪嫌法辦2男。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 通緝

延伸閱讀

鼠尾草前面有墨西哥3字 南市府：是毒品非香料

毒品列管人口仍吸毒 新北警「追問細節」查獲吸食器

深夜行竊珠寶行得逞 南警過濾上百對象逮捕法辦

看警察急忙遁入大樓 竊盜通緝犯行徑鬼祟反遭逮

相關新聞

台北男通緝犯躲了13年 卻因違規穿越馬路被逮

台北市38歲謝姓男子13年前因違反槍砲罪嫌遭台北地檢署通緝，他逃避入監服刑，低調生活，多年來都未被警方查獲，沒想到日前卻...

夜間高速駕車引人注意 南警查K菸及通緝犯

23歲吳姓男子昨晚9點多，開車載著25歲余姓男友人行經台南市中西區海安路二段車速過快，巡邏員警尾追上前攔查發現余是通緝犯...

新聞眼／台南學甲槍擊案選後又掀波 恐牽動議長選局

台南學甲槍擊案，網路質疑「喬利益」等傳聞甚囂塵上，被認為影響市長選情，如今選舉結束，無黨籍台南市議長郭信良、民進黨立委陳...

查萬車無所獲 槍手疑偷渡

民進黨中執委郭再欽轉賣的工廠及市議員謝財旺服務處，本月10日凌晨被連開88槍震驚社會；江湖傳說與網路訊息不斷，但檢警專案...

台南88槍19天未破 「真相疑被蓋住」

台南學甲88槍槍擊案迄今未破案遭質疑「水很深」，民進黨立委陳亭妃、台南市議長郭信良昨天分別舉行記者會質疑「真相疑似被蓋住...

基隆男與女友吵架心情不好 凌晨街頭拉K、開槍被捕

基隆市江姓男子今日凌晨疑與女友吵架心情不佳，開車載陳姓友人外出時涉嫌吸食K他命。江男在仁二路涉嫌拿出手槍在街頭開槍，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。