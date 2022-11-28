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外界關心學甲槍擊案進度 南警：逐步收案中

中央社／ 台南28日電

台南市議長郭信良今天針對10日於學甲區發生的槍擊案尚未偵破，在議會召開記者會，並邀台南市警察局長方仰寧列席說明，盼警方儘快破案。方仰寧表示，已逐步收案中。

郭信良在記者會中表示，由於槍擊案發生在選舉投票前，時機敏感，為了避免影響選舉結果及吃緊的警力調度，市議會未能緊追偵查進度，為此要向市民致歉，但不希望此案成為有心人操作的工具，所以在選前保持尊重，讓警方有偵辦的時間。

郭信良說，市警局在案發當天就說已鎖定特定對象，但至今第19天了，案情似乎看不到進展，如今選舉相關勤務已經結束，就該回歸到對台南治安的檢討，市警局應限期破案，並把真相說明清楚，不要再有政治口水，讓台南恢復為安全、安心、安定的城市。

方仰寧表示，基於偵查不公開原則，無法定期說明進度，但專案小組每天都在積極偵辦，而且是逐步收案中，希望外界再給台南市警局一些時間，一定會偵破這個案子，給社會一個交代。

台南市警局發布新聞稿指出，警政署長黃明昭今天再次到台南市警局召開專案會議，會中討論並指示偵辦重點，目前確已鎖定特定對象全力追緝中，時機成熟時將把嫌犯緝捕到案。

台南市警局指出，專案偵辦期間，專案小組中有幹部的妻子臨盆，但未能即時返家省親照顧，方仰寧會中也對同仁認真負責的態度表達不捨及慰勉。

台南市警局指出，此案由台南地檢署檢察官指揮專案小組積極偵辦中，絕無政治立場考量，面對各界批評指教，市警局虛心接受，並希望大家多給警察支持鼓勵。

台南 方仰寧 槍擊

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