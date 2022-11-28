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基隆男與女友吵架心情不好 凌晨街頭拉K、開槍被捕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市江姓男子今日凌晨疑與女友吵架心情不佳，開車載陳姓友人外出時涉嫌吸食K他命。江男在仁二路涉嫌拿出手槍在街頭開槍，警方接獲報案到場盤查，在江男車上查獲1把改造手槍，帶回調查。兩人都承認吸毒，江說槍是行蹤不明的友人寄放，警詢後移送檢方偵辦。

基隆市警一分局延平街派出所今天凌晨3時30分接獲報案，指在仁二路聽到疑似槍響，員警立即到現場，發現一輛停在路旁轎車符合報案者描述的車型，車內兩名男子形跡可疑，加以盤查。

員警盤查案程中，聞到車內有3級毒品「愷他命」氣味，30多男江男和坐在副駕駛座的20多歲陳男（84年次）都承認有吸食愷他命，並交出一包愷他命。警方在獲江男同意後搜索，在車內發現一把疑似改造手槍、子彈。

據了解，江男因跟女友發生口角心情不好，才會開車外出，並邀陳男同行。過程中心情極度不悅才開槍洩憤，涉嫌手槍是友人先前寄放。警詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。

基隆市江姓男子今日凌晨疑心情不佳，涉嫌吸毒並在仁二路開槍洩憤被移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市江姓男子今日凌晨疑心情不佳，涉嫌吸毒並在仁二路開槍洩憤被移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市江姓男子今日凌晨疑心情不佳，涉嫌吸毒並在仁二路開槍洩憤被移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市江姓男子今日凌晨疑心情不佳，涉嫌吸毒並在仁二路開槍洩憤被移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

毒品 基隆 槍擊 吸毒

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