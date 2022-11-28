早餐店殺人動機曝光 他賣房400萬投資抽腿不成殺牢友

高市陳姓男子遊說曾是牢友的夏姓男子，投資家族企業，夏賣房產，籌400萬投資，後見無獲利想抽腿，到陳家興師問罪，才知錢疑遭陳私吞；今天上午跟蹤陳至早餐店，持刀砍傷陳雙腳逃逸，變裝成Foodpanda外送員，試圖誤導警方辦案，在排骨店吃飯遭警壓制逮捕，警方查扣作案凶刀，還起出一把槍及26顆子彈。

警方調查，49歲陳姓男子今天上午9時許，駕駛賓士車停在高市小港區漢民路上，進入早餐店用餐，突然一名男子持刀走進早餐店，對陳大喊「欠錢不還」，持刀朝陳揮砍，陳閃避摔倒，左右腳遭夏男砍傷，血流如注。

男子行凶後，騎機車逃離現場，早餐店老闆娘嚇得報案；轄區小港警分局警方趕抵現場，受傷的陳男被救護員緊急送往小港醫院急救，幸無生命危險。

警方查出行凶凶嫌為62歲夏姓男子，和陳有債務糾紛，調閱監視器查緝夏男逃逸路線，發現夏男在陳進入早餐店前，已在店外埋伏；夏砍傷陳男逃逸後，變裝換穿Foodpanda外送員制服、機車後方擺放粉紅色招牌食物箱，再沿路丟棄外送員衣服及食物箱，試圖製造斷點，誤導警方辦案方向。

警方以車辨系統地毯式搜索，上午11時，發現夏男沿路騎機車逃往鼓山區，掌握夏進入鼓山二路一家排骨店，趁他吃中餐時，衝進店內當場將他壓制逮捕。夏還驚訝問警：「怎麼這麼快就找到我」。

警方在夏男隨身包包，查獲作案用的長尖刀及1把水果刀，並起出改造手槍1把、子彈26顆等物，並在小港區起獲外送員的食物箱。

夏男被警方帶回後，警方查出夏男和陳男曾是獄中牢友，2人認識10多年，約2年前，陳男遊說夏男投資他家族經營的中央廚房事業，誆稱很有賺頭，夏信以為真，賣房及土地，籌資400萬投資。

夏男見投資後，拿不到利潤，屢次質問陳，陳避不見面，夏曾前往陳家追討，才知投資的錢疑遭陳私吞，憤而埋伏傷人；夏供稱，槍械是獄中牢友寄放，只想持刀傷陳男，以了卻心頭恨；警詢後，依故意傷人、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將夏移送法辦。