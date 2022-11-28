比利時空運女睡衣藏毒走私 海關攔截近兩千萬元K他命

販毒集團從比利時寄空運郵包來台，在女性睡衣包裝盒內瓦楞板縫隙夾藏K他命，比國與我國海關分別攔獲3.61、3.78公斤K毒郵包，市值共1千8百萬元。刑事局查獲5人移送，桃園地檢署依毒品罪起訴莊姓男子等2人，其他人偵查中。

比利時海關今年4月27日攔獲寄送來台郵包，查獲3.61公斤K他命，通報刑事局駐荷蘭聯絡官。刑事局國際科偵一大隊隔月16日跟監物流，發現24歲宋姓男子在桃園市一棟住宅大樓收貨，開車至某購物中心停車場，30歲莊姓男子開車載蕭姓女友到場會面，轉往附近路口向宋取貨。

警方逮捕3人，犯嫌均稱受指使領郵包，不知是毒品。檢方聲押莊、宋獲准，9月依毒品罪起訴，蕭因事證不足獲不起訴。

刑事局從查扣單據的郵包編號鎖定另個郵包，通報關務署台北關5月17日攔檢從比利時寄來郵包，發現裝有8盒女性睡衣，每盒包裝紙內藏有兩片瓦楞板，縫隙塞滿K他命，共起出3.78公斤。

犯嫌未收貨，警方分析收件者手機門號，上月19日在桃園拘提48歲林姓、27歲林姓女子，兩人稱僅提供門號，不知用途，各以15萬、5萬元交保。

刑事局統計，海關從前年9月至今年3月已攔獲7件來自比利時、法國的K他命郵包，每件夾藏2至5公斤K毒。官警說，歐洲多數國家對K他命低度管理，例如比國列管制藥品，若有醫師處方籤可合法持有使用，成為台灣K毒郵包大宗來源。