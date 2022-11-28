追學甲槍擊案 警政署長南下主持專案會議
台南學甲本月10日發生民進黨中執委郭再欽已轉賣的工廠及台南市議員謝財旺服務處，前後遭人先後開了88槍震驚社會，檢警組成專案小組持續偵辦，警政署長黃明昭今再度南下主持專案會議，期盼案情有所突破。
台南市政府警察局今發布新聞稿說，警政署署長黃明昭指派警政委員周幼偉及刑事警察局南部打擊犯罪中心與市警局成立專案小組，在檢方指揮下，每日召開專案會議調查，專案會議仍每天開。
警方說，針對這起槍擊案，警政署長黃明昭今天在會中討論並指示偵辦重點，時機成熟時將嫌犯緝捕到案，警察局長方仰寧說，專案偵辦期間，專案小組中有幹部的妻子臨盆，為了偵辦本案，都未能即時返家省親照顧，對於同仁認真負責態度表達不捨及慰勉之意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言