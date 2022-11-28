追學甲槍擊案 警政署長南下主持專案會議

台南學甲本月10日發生民進黨中執委郭再欽已轉賣的工廠及台南市議員謝財旺服務處，前後遭人先後開了88槍震驚社會，檢警組成專案小組持續偵辦，警政署長黃明昭今再度南下主持專案會議，期盼案情有所突破。

台南市政府警察局今發布新聞稿說，警政署署長黃明昭指派警政委員周幼偉及刑事警察局南部打擊犯罪中心與市警局成立專案小組，在檢方指揮下，每日召開專案會議調查，專案會議仍每天開。

警方說，針對這起槍擊案，警政署長黃明昭今天在會中討論並指示偵辦重點，時機成熟時將嫌犯緝捕到案，警察局長方仰寧說，專案偵辦期間，專案小組中有幹部的妻子臨盆，為了偵辦本案，都未能即時返家省親照顧，對於同仁認真負責態度表達不捨及慰勉之意。