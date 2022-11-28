新北男裙裝黑絲露鳥騎車嚇壞人 落網稱：個人性癖好
曹姓男子日前連兩天出現在汐止區，騎機車穿黑絲襪，裸露生殖器、打手槍，涉嫌公然猥褻，兩次過程都被民眾目睹，嚇得報警，警方獲悉至現場查訪，蒐集事證，3天內持搜索票至犯嫌住處逮人，他供稱「想滿足個人私慾、癖好」，被依公然猥褻罪嫌送辦。
警方16日、17日連兩天接獲民眾報案，稱「汐止區和平街75號附近及中正路264號附近，有一名詭異男子，騎機車穿裙子、黑色絲襪，在路邊裸露生殖器、打手槍」，立刻至現場查看，只是都沒有發現涉嫌人。
民眾指證歷歷，警方為了讓轄內民眾不再被騷擾，成立專案小組蒐證，釐清出犯嫌身分是曹男（37歲），聲請搜索票至他住處逮人。警方20日在他家，以及機車執行搜索，查扣犯罪事證安全帽、裙子、黑色情趣絲襪等證物，他警詢時坦承不諱，稱「露鳥是為了滿足個人私慾、癖好，也想吸引他人注意」，被依公然猥褻罪嫌送辦。
汐止警方表示，為了維護轄區居民安居環境，各類犯罪行為都不會寬容，獲悉必定嚴加究辦；也呼籲，民眾發現可疑人事物或遇到騷擾情事，均可打110報警、求助。
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