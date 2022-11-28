毒品列管人口仍吸毒 新北警「追問細節」查獲吸食器
林姓男子昨天跟朋友在板橋某超商外閒晃，警方巡邏經過，發現他們刻意閃避，上前盤查，清查身分時發現，他們2人上周才被攔查過，其中林男是毒品採尿人口，警問「有沒有去採尿、還有沒有在吸毒」，林男見逃不過員警追問，主動交付口袋內的安非他命毒品吸食器，經檢驗有毒品反應，被依法送辦。
新北市保大第二中隊員警，昨天早上11點多巡邏行經板橋區吳鳳路，在某超商門口發現有2人神色緊張、刻意閃避情形，認為有異下車盤查，其中一名林男（40歲）是毒品採尿人口，盤查過程中不斷推拖有去採尿、沒有問題，但警方不斷詢問細節，他回答不出來，員警就要帶他回駐地釐清狀況，期間林男心虛，交付口袋的毒品吸食器。
警方調查，林男平時從事土木工作，過去有毒品前科，今年6月勒戒結束，被地檢署列為毒犯尿液採驗對象，沒想到仍無法抗拒毒品誘惑，仍持續吸毒；經檢驗，他交付的安非他命吸食器有毒品反應，警詢後依毒品罪嫌送辦。
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