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桃警偵破地下兵工廠 犯嫌竟用進口彈殼改造槍彈

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警方接獲李姓男子在嘉義縣大林鎮偏遠山區租用老舊三合院，利用大量進口彈殼零件改造槍彈，警方日前南下當場逮捕李男，起出一把改造手槍及改造子彈等半成品、改造工具，警方今天中午宣布偵破該起地下兵工廠，將李嫌依槍砲彈藥管制條例移送嘉義地檢署偵辦。

桃園警方表示，選前其他縣市頻傳槍擊，龍潭分局據報李姓男子（20歲）透過包裹遞送方式，自國外大量進口彈殼等槍彈零件產品，在嘉義縣大林鎮偏遠山區的老舊三合院，做為改造槍械彈藥兵工廠基地，警方發現李男利用網路學習知識，將進口的「P.A.K空包彈」及大量已擊發彈殼，製造改造具殺傷力金屬彈頭及手槍。

警方掌握情資跟監埋伏，在本月25日會同嘉義縣警方突擊查緝，在該三合院逮捕李男及查扣國外進口的43顆「P.A.K空包彈」及1萬顆已擊發彈殼，並查出一把改造手槍、手槍半成品2枝及改造彈頭45顆、火藥、槍枝改造零件組及工具一批。

警方偵辦過程發現李男以地下兵工廠改造槍彈具殺傷力，李男坦承自已透過國外包裹進口「P.A.K空包彈」及大量已擊發彈殼改造槍彈。警方表示，李男依槍砲彈藥管制條例移送嘉義檢方偵辦，並擔心改造槍彈流入市面危及治安展開後續偵辦。

桃園市警方跨轄偵破地下兵工廠逮捕1嫌，查獲改造槍彈及半成品、工具一批。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方跨轄偵破地下兵工廠逮捕1嫌，查獲改造槍彈及半成品、工具一批。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方跨轄偵破地下兵工廠逮捕1嫌，查獲改造槍彈及半成品、工具一批。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方跨轄偵破地下兵工廠逮捕1嫌，查獲改造槍彈及半成品、工具一批。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方跨轄偵破地下兵工廠逮捕1嫌（見圖），查獲改造槍彈及半成品、工具一批。記者曾增勳／翻攝
桃園市警方跨轄偵破地下兵工廠逮捕1嫌（見圖），查獲改造槍彈及半成品、工具一批。記者曾增勳／翻攝

嘉義 桃園 槍枝

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