400萬債務糾紛男持刀砍人 變裝外送員落網身上還有槍

高市夏姓男子疑和陳姓男子有400萬生意債務糾紛，今天上午趁陳在店內吃早餐時，持刀怒砍傷陳雙腳，逃逸時在機車裝上外送員食物箱，試圖誤導警方辦案，從容逃到鼓山區吃排骨飯，被追至的警方壓制逮捕，警方除查扣作案凶刀外，還起出一把槍及26顆子彈。

高市小港區漢民路一家早餐店今天上午9時許傳出砍人事件，當時49歲陳姓男子正在店內吃早餐，62歲的夏姓男子持刀走入早餐店，朝陳大喊「欠錢不還」，怒持刀朝陳揮砍雙腳及頭部，陳受傷倒地血流如注。

夏男行凶後，騎機車逃離現場，早餐店員工嚇得報案；轄區小港警分局警方趕抵現場，受傷的陳男被救護員緊急送往小港醫院急救，幸無生命危險。

警方調閱監視器追緝行凶的夏姓男子，發現夏男在陳男進入早餐店前，已在店外埋伏，砍傷陳男逃逸後，還一度在機車裝上Foodpanda外送員的招牌食物箱，試圖誤導警方辦案方向。

警方以車辨系統地毯式搜索，上午11時，發現夏男沿路騎機車逃往鼓山區，掌握夏進入鼓山二路一家排骨店，趁他吃中餐時，衝進店內當場將他壓制逮捕。