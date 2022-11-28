深夜行竊珠寶行得逞 南警過濾上百對象逮捕法辦

33歲吳姓男子涉嫌於11月20日凌晨4點多，進入台南市中西區一家珠寶玉石行，涉嫌偷取櫃檯現金12萬元及一條項錬後逃逸。台南市警二分局接獲報案後，過濾上百可疑對象後，查出吳涉案昨天將他逮捕到案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

警方調查，吳（有竊盜及毒品前科）於11月20日凌晨4點多騎乘機車至民族路段，以徒步方式四處尋找後侵入一間珠寶玉石行，並先剪斷破壞監視器線路後四處搜刮，計竊取櫃檯現金12萬元及價值28萬元項鍊後逃逸。

吳離開後警報聲響，被害店家發現遭竊急忙報警處理。海安派出所長何家慶及鑑識小組立即到場勘驗，成立專案小組全力偵辦。經多日比對周邊行經人車，逐一過濾身分及行經方向，鎖定吳姓慣竊涉有重嫌。

警方昨天下午3點多持搜索票在吳住處將吳嫌緝捕到案，搜索過程並從其身上起獲安非他命1包1.02公克，警詢後將吳嫌依竊盜及毒品罪嫌法辦。