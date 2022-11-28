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台中妙齡女被騙去KK園區 想回台得先抓交替 中檢今起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

緬甸KK園區人口販運詐騙案層出不窮，台中地檢署成立「人口販運專責小組」追查，發現台中妙齡女子，6月間被邱姓人口販子以到泰國賣佛牌為由，騙去緬甸KK園區行騙，女子為取回護照，再騙另名男子到緬甸「抓交替」，中檢今起訴女子與邱男。

起訴指出，台南市邱姓男子（21歲）是詐騙集團的人口販子，在台協助詐團騙國人前往緬甸KK園區，今年6、7月間，邱以通訊軟體，向台中市一名妙齡女子佯稱，前往泰國幫忙辦貸款、買佛牌，回台可獲利150萬元，女子相信後，在7月13日在邱協助下，搭機前往泰國，但一抵達泰國，女子即被詐團成員，收走護照，還以「坐桶子」偷渡，前往緬甸KK園區，被詐團脅迫協助以「投資黃金」詐騙他人。

因為女子績效不佳，詐團要求女子必須找到另外人員填補位置，「抓交替」才能取回護照，女子在7月18日，向台中市一名男子佯稱，到泰國辦貸款150萬元，可實拿130萬元，僅需支付20萬元，男子上當，在邱男協助下，故計重施，再把男子騙往KK園區。

男子抵達泰國後，女子順利在今年8月23日取得護照後，返回台灣，男子則是被詐團控制行動，以愛情詐騙、假投資的話術，行騙他人，期間若有睡意、沒有工作，會被歹徒體罰，要求男子做50至100下伏地挺身，男子不堪被虐待，今年8月2日趁隙由園區地下道逃出，向泰國警方求助後，順利在今年9月2日返台。

邱男販運2名被害人前往緬甸，每日可獲得2000元的報酬，全案由台中地檢署檢察官楊順淑、馬鴻驊指揮清水警分局、台中市刑大偵五隊、偵七隊偵辦，全案今偵結，依加重詐欺未遂、意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪等罪起訴。

台中市邱姓男子、妙齡女子涉詐欺、以詐術使人出國罪，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
台中市邱姓男子、妙齡女子涉詐欺、以詐術使人出國罪，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

泰國 緬甸 詐騙集團

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