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影／熟男設約定戶要匯200萬 中警阻詐後仍擔心再被騙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子近日到中區銀行設定約定帳戶，要匯款200萬元，但行員發現帳戶有資金異常，報警到場，陳面對警方阻詐，支吾其詞，也不願配合作筆錄，僅說不匯款了，不過警方事後仍擔心，陳男會再掉入陷阱，只能提醒轄內行員多留意。

第一警分局繼中所在18日下午2時許接獲中區民族路銀行通報，陳姓男子（40歲）將一個陌生帳戶，設定為約定帳戶，以提高匯款上限，而且要把200萬元匯款到該帳戶內，不過因該帳戶有異常資金流入，雖然尚未被警示，但已有高度風險，所以通報警方到場。

警方向陳男詢問，陳男支吾其詞，不願告知詳細投資方式，只說「網路上找到一個可以投資賺大錢」的方法，但最後有配合警方，沒有進一步匯款。

不過警方擔心，陳男支吾其詞，當下沒有匯款，可能只是為了應付警方，之後仍可能掉進歹徒陷阱，因此也通知轄內行員，多加留意，以免陳男執迷不悟，變成歹徒的肥羊。

第一警分局長張啓祥呼籲，「天下沒有白吃的午餐」，民眾在沒有充足的資訊下，切勿聽信網路平台或是陌生朋友稱能夠輕鬆獲利的不明投資途徑，也不要任意交付金融帳戶存摺、提款卡等個人專屬資料，如有遇到可疑狀況時，可以視情況撥打165防詐騙專線確認。

台中市陳姓男子18日到銀行設定陌生帳號為約定帳戶，還要匯款200萬元，警方到場阻止。圖／第一警分局提供
台中市陳姓男子18日到銀行設定陌生帳號為約定帳戶，還要匯款200萬元，警方到場阻止。圖／第一警分局提供

詐騙 台中市

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