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新北落選議員不爽遭指黑道 衝里長服務處丟雞蛋...犯後說話了
新北市第5選區板橋區無黨籍議員候選人顏維勳，昨天九合一大選開票結果，以1257票，倒數第三名落選，他事後飲酒消愁，席間想到成功連任的板橋區青翠里長林森照，曾在選前散播他有黑道、統促黨背景，認為遭抹黑導致競選失利，今天凌晨0點多，找友人至對方服務處丟雞蛋、毀損競選旗幟，全程更開臉書直播。
43歲的顏維勳犯案後，跟友人走回宮廟據點板橋承天府休息，警方獲報「里長服務處遭砸雞蛋」，7分鐘內，循線至宮廟找人，顏維勳等涉案4人坦承犯行，被逮捕送辦，檢方訊後請回。
顏維勳今天下午5點多，在個人臉書上貼文，說「剛才在多位長輩的見證下，我們青翠里林里長與我一起化解過往是是非非，和平圓滿。我敢做敢承擔敢負責，做出脫序行為不良示範，在此向大家致上十二萬分歉意，誠心接受批評指教。」
記者隨後致電詢問，被砸場的青翠里長林森照，他表示「對方有來道歉，都已經沒事了，後續將會談和解，謝謝外界關心。」
據了解，顏維勳年輕時誤入歧途，身背不少前科，但入獄後金盆洗手，向善回饋社會，還發起「愛心待用麵」活動，引起媒體爭相報導；不料，議員落選後不滿被抹黑，喝酒情緒大發，先到他的愛心麵攤拿了6顆雞蛋，接著找友人砸場，慘遭送辦。
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