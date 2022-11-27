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影／新北落選議員不滿被抹黑 衝里長服務處「砸雞蛋尋仇」還開臉書直播
新北市第5選區無黨籍議員候選人顏維勳，昨天九合一大選僅獲得1257票，倒數第三名落選，他不滿成功連任的板橋區青翠里長林森照，在選前抹黑他有黑道、統促黨背景，今天凌晨找友人至對方服務處砸雞蛋、毀損競選旗幟，全程更開臉書直播。警方獲悉，7分鐘內逮捕涉案4人，依恐嚇、毀損罪嫌送辦。
警方今天凌晨0點13分獲報，板橋區民治街的青翠里長競選服務處有鬧場糾紛，詢問了解，是無黨籍議員候選人顏維勳（43歲），因不滿被抹黑「黑道背景」導致落選，飲酒後找友人至林森照競選服務處砸雞蛋。
警方調閱監視器畫面，發現顏維勳等人犯案後，就走回他的宮廟據點板橋承天府，立刻至板橋承天府找人，顏在宮廟內就逮、坦承犯行，警方釐清犯案事實，將參與犯罪的顏等4人依恐嚇、毀損罪嫌送辦。
據了解，顏維勳（43歲）年輕時誤入歧途，身背不少前科，但入獄後金盆洗手，向善回饋社會，還發起「愛心待用麵」活動，引起媒體爭相報導；不料，落選後不滿被抹黑，喝酒情緒大發，怒開臉書直播嗆「要去找抹黑我的人理論」，先他的愛心麵攤拿了6顆雞蛋，接著找友人砸場，慘遭送辦。
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