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板橋里長候選人等開票 突遭3黑衣人持球棒毆打

誤會大了…百萬名車被潑紅漆 車主率眾砍斷路人手腳筋

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影／黑衣人持球棒毆打板橋里長候選人 5人落網稱與其兄有糾紛

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區青翠里楊姓里長候選人，昨天晚上跟哥哥和朋友在競選服務處外泡茶等開票結果，突然有3名惡煞持球棒闖入，不分青紅皂白就是一陣毆打，接著跳上座車逃逸。由於當下開票還沒結束，警方火速通報檢察官聲請拘票，2小時內逮捕涉案犯嫌5人，警詢後依傷害等罪嫌送辦。

警方昨天晚上6點47分獲報，板橋區民治街上的里長競選服務處有人持球棒鬧場，被害者青翠里長楊姓候選人（56歲）稱，2輛汽車停在服務處門口，突然有3名黑衣人下車，其中1人持球棒亂揮、打人，犯案過程不到30秒，就跳上車逃逸，完全不知道對方是誰。

警方不敢大意，循線調閱監視器畫面後，聲請拘票逮人，於昨天晚上8點45分，在鶯歌區某社區大樓內逮捕涉案犯嫌李姓男子（23歲）等5人。李男警詢稱，因10月時跟里長候選人楊男的哥哥有行車糾紛，由於雙方不歡而散，才持球棒登門尋仇；警方查扣涉案球棒1根，詢後將5人依妨害秩序、傷害罪嫌移送法辦。

根據中選會最終開票結果，楊姓里長候選人以714票，不敵另一位候選人林森照的833票，遺憾落選。

新北市板橋區青翠里楊姓候選人，昨天晚上跟友人在競選服務處外泡茶等開票結果，突然遭到3名惡煞涉嫌持棍棒毆打，逞凶後駕車逃逸。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區青翠里楊姓候選人，昨天晚上跟友人在競選服務處外泡茶等開票結果，突然遭到3名惡煞涉嫌持棍棒毆打，逞凶後駕車逃逸。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案球棒一根。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案球棒一根。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區青翠里楊姓候選人，昨天晚上跟友人在競選服務處外泡茶等開票結果，突然遭到3名惡煞涉嫌持棍棒毆打，逞凶後駕車逃逸。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區青翠里楊姓候選人，昨天晚上跟友人在競選服務處外泡茶等開票結果，突然遭到3名惡煞涉嫌持棍棒毆打，逞凶後駕車逃逸。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區青翠里楊姓候選人，昨天晚上跟友人在競選服務處外泡茶等開票結果，突然遭到3名惡煞涉嫌持棍棒毆打，逞凶後駕車逃逸。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區青翠里楊姓候選人，昨天晚上跟友人在競選服務處外泡茶等開票結果，突然遭到3名惡煞涉嫌持棍棒毆打，逞凶後駕車逃逸。記者翁至成／翻攝

監視器 傷害罪

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