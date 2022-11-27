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誤會大了…百萬名車被潑紅漆 車主率眾砍斷路人手腳筋

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林王姓男子本月25日載朋友到虎尾某會館，剛好遇上一輛白色名車遭人潑紅漆，對方誤以為是王男所為，以蒙姓男子為首6名惡煞持棍棒、西瓜刀痛毆王男，手腳筋全被砍斷，血流不止，醫院今發出病危通知，王男妻子在臉書發文控訴，盼藉由社會輿論壓力討回公道，蒙姓等6名嫌犯遭移送法辦。

遭誤砍王男妻子在臉書發文控訴，11月25日凌晨獲悉王男被砍躺在醫院，連忙丟下三個熟睡幼兒趕往急診，看見渾身是血、四肢幾乎被砍爛的王男後，忍不住崩潰大哭，王男還在加護病房，已被發出病危通知，盼藉由社會輿論壓力還她公道。

據悉，白色賓士車是蒙姓男子所有，停放在光復路旁，因遭不明人士潑紅漆，再加上王男恰好載朋友到此處，剛要離開時就被蒙男夥同5名同伴圍住，爭執中有人拿出棍棒、西瓜刀朝王男下手，將王男手腳筋全砍斷，王男負傷自行駕車就醫，今已被醫院開出病危通知書。

虎尾警分局表示，經雲林地檢署檢察官指揮偵辦，在麥寮鄉等地逮捕6名嫌犯，蒙姓等3人由檢方聲押，其餘3人分別以20萬至60萬元交保；另，因王男傷重在加護病房，目前意識不清，無法接受偵訊，將持續擴大偵辦，調查相關涉案人員釐清案情。

虎尾分局也表示，依刑法第150條在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑，意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之，得加重其刑至2分之1，呼籲民眾勿以身涉法。

雲林王姓男子載朋友出門，在路邊被誤認潑紅漆遭砍斷手腳筋。記者黃于凡／翻攝
雲林王姓男子載朋友出門，在路邊被誤認潑紅漆遭砍斷手腳筋。記者黃于凡／翻攝
雲林蒙姓男子（右一）的白色名車遭潑紅漆，率眾尋仇卻砍錯人。圖／虎尾警分局提供
雲林蒙姓男子（右一）的白色名車遭潑紅漆，率眾尋仇卻砍錯人。圖／虎尾警分局提供
雲林蒙姓男子的白色名車遭潑紅漆，率眾尋仇卻砍錯人。圖／虎尾警分局提供
雲林蒙姓男子的白色名車遭潑紅漆，率眾尋仇卻砍錯人。圖／虎尾警分局提供
雲林蒙姓男子的白色名車遭潑紅漆，率眾尋仇卻砍錯人。圖／虎尾警分局提供
雲林蒙姓男子的白色名車遭潑紅漆，率眾尋仇卻砍錯人。圖／虎尾警分局提供
雲林蒙姓男子的白色名車遭潑紅漆，率眾尋仇卻砍錯人。圖／虎尾警分局提供
雲林蒙姓男子的白色名車遭潑紅漆，率眾尋仇卻砍錯人。圖／虎尾警分局提供

雲林

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