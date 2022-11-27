家放5把模擬槍被罰20萬 收藏家辯「16年前合法」遭駁

南投縣江姓男子是收藏家，去年初遭警方搜索，住處藏有5把模擬槍，經鑑定後為法定查禁的槍支，江遭罰20萬元，他打官司辯16年前取得時合法，台中高等行政法院認定，江男非化外之人，應知持有模擬槍要報備，駁回訴請。

判決指出，南投縣江姓男子是收藏家，除了5把模擬槍之外，還收藏有十字弓、軍刀等物品，不過槍砲彈藥刀械管制條例在前年間修正，將模擬槍列管，也規定持有模擬槍者，在規範半年內時間向警察機關報備不罰，也不沒入槍支，不過江未將涉案槍支報備。

去年2月4日，台中市警局持南投地院核發的搜索票，前往江男住處搜索，在住處抽屜、木櫃及堆置物品處，查獲5把模擬槍，經送驗後，符合槍砲條例規範查禁的模擬槍，因此依法開罰20萬元，另外沒入涉案5把模擬槍。

江男不服提起訴願遭駁回，因此再向台中高等行政法院，提起行政訴訟，聲請撤銷處分。

江男辯稱，他取得涉案模擬槍是2005年，當時仍合法，從日本店家購入，放在住家當作骨董觀賞，管區警員定期到住處查訪列管的十字弓、軍刀等物品時，都有看到槍支放在展示櫃內，也沒有告知要報備、也沒查扣，顯見警方也認為是合法持有，而且6個月的報備期太短，根本不知道要報備。

中高行審理後認為，模擬槍經鑑定後，屬於查禁品，而江男非化外之民，加上家中有軍刀、十字弓等物品有向警方報備列管，警員也定期到家查訪，江顯然知道槍砲等相關物品，設有管制法規，而且法令修正後，政府有透過媒體、網路等各管道廣為宣傳。